Al Golf Club di Luvinate torna “Con il cuore in mano”: moda e solidarietà con il Lions Club Varese Città Giardino

Sarà la splendida cornice del Golf Club Varese a Luvinate ad accogliere, mercoledì 15 aprile alle ore 18, la quinta edizione di “Con il cuore in mano”, la sfilata di moda solidale promossa dal Golf Club Varese e dal Lions Club Varese Città Giardino. Un appuntamento che unisce stile, musica e beneficenza, con l’obiettivo di sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia.

Moda e solidarietà in passerella

L’evento, ormai diventato una tradizione nel calendario primaverile varesino, vedrà protagonisti numerosi brand di moda varesini e milanesi, pronti a presentare le loro collezioni per la prossima estate. In passerella sfileranno le creazioni di realtà come Golfus, Gioadri, LaMilanesa Bag, Porrini-Refresh, Be Grace, Man, Sami Sabbadini, Nosecrets, Tre alle dieci, Fridami M.C. e Atelier di via Donizetti, come indicato nella locandina dell’evento .

La sfilata è dedicata a Carla Piumini Brovelli, figura ricordata con affetto dagli organizzatori.

Musica dal vivo e direzione artistica

Ad accompagnare la serata sarà il sax del noto jazzista Peppe Santangelo, che contribuirà a creare un’atmosfera elegante e coinvolgente. La regia e lo styling dell’evento sono affidati ad Antonio Frana, che curerà ogni dettaglio della sfilata.

Un evento per sostenere la ricerca

Il cuore dell’iniziativa resta la solidarietà: i proventi della serata saranno interamente devoluti alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia, rafforzando l’impegno benefico che da sempre caratterizza “Con il cuore in mano”.

L’ingresso è a offerta libera, con possibilità di prenotazione tramite contatto diretto, e al termine della serata è previsto un momento conviviale con cocktail e risotto.

Informazioni e partecipazione

L’evento si svolgerà presso il Golf Club Varese, in via Vittorio Veneto 59 a Luvinate. Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero indicato dagli organizzatori.

Un’occasione per vivere una serata all’insegna dell’eleganza e contribuire concretamente a una causa importante.