Al liceo musicale “Jazzly Songs”, una lezione aperta con gli studenti

Sabato 18 aprile, alle 18.00, all’auditorium del Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese, il pubblico potrà assistere a una lezione aperta dal titolo Jazzly Songs, un appuntamento che nasce all’interno del percorso formativo del Liceo e che mette al centro la crescita musicale degli studenti.

L’iniziativa è parte del progetto didattico Racconti al Pentagramma, laboratorio stabile del Liceo che coinvolge ragazze e ragazzi dei primi anni di corso. Attraverso il lavoro d’insieme, l’ascolto guidato e la pratica strumentale, il progetto offre agli allievi l’occasione di esplorare linguaggi musicali diversi e di sperimentare la dimensione dell’esecuzione dal vivo.

Sotto la direzione attenta e ispirata del M° Giuseppina Levato, i giovani musicisti accompagneranno gli spettatori in una vera e propria passeggiata nel mondo del jazz, un viaggio pensato per mostrare come questo genere sappia essere intimo, narrativo, energico e sorprendente anche quando interpretato da chi sta muovendo i primi passi nel proprio percorso artistico.

Il programma prevede brani iconici come lo spiritual Deep River, l’intramontabile Moonlight Serenade, l’irresistibile In the Mood di Glenn Miller, le atmosfere di Summertime di George Gershwin e il celebre Valzer Jazz n. 2 di Dmitri Shostakovich. Alternando momenti d’ensemble a interventi solistici, gli studenti offriranno un assaggio delle molte sfumature del jazz, mettendo in luce la ricchezza timbrica e interpretativa che questo genere può assumere anche in un contesto formativo.

Una serata preziosa per scoprire da vicino un progetto educativo che cresce anno dopo anno, per ascoltare giovani musicisti in evoluzione e per lasciarsi guidare dalla loro curiosità, dal loro entusiasmo e dalla bellezza della musica che stanno imparando a raccontare.

Ingresso libero