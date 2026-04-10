Al Miv di Varese in programma il film “Tutto il male del mondo”, dedicato a Giulio Regeni

Il film “Tutto il male del mondo” dedicato a Giulio Regeni in programma al Miv, Multisala Impero di Varese. In particolare, sabato 11 aprile, alle ore 20.20 il film sarà introdotto dal direttore di VareseNews, Marco Giovannelli.

Il documentario, realizzato da Simone Manetti, racconta dall’interno il processo in corso a Roma, seguendo passo dopo passo le udienze e la lunga battaglia per la verità portata avanti dalla famiglia del giovane ricercatore friulano, rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. Una vicenda che, oltre alla sua portata internazionale, torna al centro dell’attenzione anche per la scelta di non finanziare il film, decisione che ha acceso il dibattito pubblico sul ruolo delle istituzioni nel sostenere opere legate a temi di giustizia e diritti.

Fin dall’inizio del procedimento giudiziario, Manetti ha filmato tutte le udienze, affiancando in aula i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini. Un racconto che intreccia il piano processuale con quello umano e civile, sostenuto negli anni anche dal “popolo giallo” e dalla cosiddetta “scorta mediatica”.

Dopo 103 mesi segnati da depistaggi, colpi di scena e silenzi, il caso è approdato all’inizio del 2024 in Corte d’Assise a Roma. Un passaggio che ha riportato la vicenda al centro del dibattito, riaprendo una domanda che resta ancora senza risposta: può la ragione di Stato prevalere sulle ragioni della giustizia? La proiezione diventa così un’occasione non solo per approfondire una storia che ha segnato l’opinione pubblica internazionale, ma anche per riflettere sul valore della memoria e sul diritto alla verità.

La programmazione del film “Tutto il male del mondo” al Miv, Multisala Impero di Varese.