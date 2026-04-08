Al Miv la rassegna di cinema dedicata alla montagna inizia con “Ski – Il più grande ski tour di sempre”

Prende il via mercoledì 15 aprile la rassegna cinematografica dedicata alla montagna, al Miv Multisala Impero di Varese organizzata in collaborazione con il CAI Varese. Il primo appuntamento prevede una doppia proiezione, alle 17.00 e alle 21.00. In programma il film “Ski – Il più grande ski tour di sempre” di Nikolai Schirmer, vincitore del Premio del Pubblico al 73° Trento Film Festival. La proiezione serale delle 21.00 sarà introdotta dalla guida alpina Marco Roncaglioni.

Il documentario racconta la storia di Vegard Rye, che decide di affrontare un’impresa estrema: scalare e sciare 27 montagne in un unico tour, isolandosi completamente dal mondo per prepararsi. A seguire il progetto è il regista e sciatore Nikolai Schirmer, suo amico d’infanzia, che sceglie di raccontare quella che definisce «il più grande tour sugli sci di tutti i tempi». Ne nasce il ritratto di due personalità molto diverse, unite da un legame profondo e da una sfida ai limiti delle possibilità umane.

La rassegna proseguirà nei mesi successivi con altri tre appuntamenti.

Mercoledì 13 maggio sarà proiettato “Sophie Lavaud – L’ultima cima” di François Damilano, presentato nella sezione Alp&Ism del Trento Film Festival. Il film segue la scalatrice alle prese con l’ultima vetta per completare il “grande slam” degli Ottomila.

Mercoledì 10 giugno sarà la volta di “Wild Days” di Yihan Guignard, che racconta l’avventura di quattro amici impegnati in una traversata di 50 giorni in completa autonomia nel cuore dell’Alaska.

Chiuderà la rassegna, mercoledì 8 luglio, “Marmolada 03.07.22” di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, documentario premiato con il Leone di Vetro 2023, dedicato alla tragedia della Marmolada e al racconto dei soccorsi. Un percorso tra cinema e montagna che intreccia imprese estreme, storie umane e riflessioni sul rapporto tra uomo e natura.