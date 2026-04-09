Al Museo del Tessile di Busto la mostra “Acqua” degli studenti del Liceo Candiani
La mostra raccoglie i lavori realizzati sul tema dell’acqua, insieme al pittore e scultore Ignazio Campagna
Sarà inaugurata venerdì 10 aprile alle ore 17.30, nella sala gemella del Museo del Tessile di Busto Arsizio, la mostra “Acqua” realizzata dalle classi 4F1 e 4F2 del Liceo Artistico Candiani.
L’esposizione è il risultato del progetto FSL (ex PCTO) “Con-tatto”, nato dalla collaborazione tra il liceo e l’associazione ALAPV (Associazione dei Liberi Artisti della Provincia di Varese). Giunto al secondo anno, il percorso coinvolge le classi quarte dell’indirizzo figurativo in un lavoro condiviso con artisti del territorio.
Per questa edizione gli studenti hanno lavorato insieme al pittore e scultore Ignazio Campagna, che ha affiancato le classi mettendo a disposizione la propria esperienza. Il progetto ha accompagnato ragazze e ragazzi lungo tutte le fasi del lavoro artistico: dall’ideazione delle opere alla loro realizzazione, fino all’organizzazione della mostra e alla progettazione grafica dei materiali.
La mostra raccoglie i lavori realizzati sul tema dell’acqua e include anche alcune opere dello stesso Campagna, già docente del Liceo Artistico Frattini di Varese.
L’esposizione sarà visitabile dal 10 al 16 aprile. Gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.00, mentre la domenica anche al mattino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.