Al Museo del Tessile di Busto la mostra “Acqua” degli studenti del Liceo Candiani

Sarà inaugurata venerdì 10 aprile alle ore 17.30, nella sala gemella del Museo del Tessile di Busto Arsizio, la mostra “Acqua” realizzata dalle classi 4F1 e 4F2 del Liceo Artistico Candiani.

L’esposizione è il risultato del progetto FSL (ex PCTO) “Con-tatto”, nato dalla collaborazione tra il liceo e l’associazione ALAPV (Associazione dei Liberi Artisti della Provincia di Varese). Giunto al secondo anno, il percorso coinvolge le classi quarte dell’indirizzo figurativo in un lavoro condiviso con artisti del territorio.

Per questa edizione gli studenti hanno lavorato insieme al pittore e scultore Ignazio Campagna, che ha affiancato le classi mettendo a disposizione la propria esperienza. Il progetto ha accompagnato ragazze e ragazzi lungo tutte le fasi del lavoro artistico: dall’ideazione delle opere alla loro realizzazione, fino all’organizzazione della mostra e alla progettazione grafica dei materiali.

La mostra raccoglie i lavori realizzati sul tema dell’acqua e include anche alcune opere dello stesso Campagna, già docente del Liceo Artistico Frattini di Varese.

L’esposizione sarà visitabile dal 10 al 16 aprile. Gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.00, mentre la domenica anche al mattino.