Al Museo del Tessile di Busto Arsizio un incontro sull’arte dell’incisione con Elena Angeleri

Mercoledì 29 aprile alle ore 15.30, nella Sala Conferenze del Museo del Tessile, l’Università Cittadina per la Cultura Popolare propone un nuovo appuntamento dedicato alla storia dell’arte. Ospite dell’incontro sarà Elena Angeleri, che terrà una relazione dal titolo “L’arte dell’incisione. Storia e tecniche”.

L’appuntamento rappresenta la conclusione di un percorso avviato nell’autunno del 2025 e sarà dedicato in particolare agli sviluppi dell’arte incisoria tra XIX e XX secolo, con un approfondimento sulle tecniche e sui principali protagonisti.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le principali modalità espressive dell’incisione – dalla xilografia alla calcografia, fino alla litografia e alla serigrafia – evidenziandone l’evoluzione nel tempo. Da strumento inizialmente legato alla stampa e all’illustrazione libraria, l’incisione ha progressivamente assunto un ruolo autonomo, diventando un vero e proprio linguaggio artistico.

Particolare attenzione sarà dedicata al contributo di grandi maestri come Rembrandt, Goya, Morandi e Picasso, che hanno saputo utilizzare queste tecniche non solo come mezzo riproduttivo, ma come spazio espressivo originale, capace di valorizzare creatività e ricerca personale.

Elena Angeleri, già docente nelle scuole superiori, ha maturato una lunga esperienza nel campo della storia dell’arte e della catalogazione dei beni culturali. Ha collaborato a progetti di ricerca e attività didattiche, insegnando anche all’Accademia Carrara di Bergamo e al Liceo Artistico Candiani Bausch, e attualmente collabora con la Biblioteca Capitolare e l’Archivio di San Giovanni a Busto Arsizio. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’Università Cittadina, che prosegue nella proposta di incontri divulgativi dedicati alla storia, all’arte e alla cultura.