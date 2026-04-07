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Al Sacro Monte la Pasquetta è (anche) filippina: cinquecento pellegrini salgono al santuario

Cinquecento fedeli da Milano con cinque pullman e mezzi privati: la Via Sacra percorsa in pellegrinaggio, poi due messe nella basilica gremita

Folla di turisti al sacro Monte

Il Sacro Monte di Varese ha vissuto nel lunedì dell’Angelo una delle giornate più affollate di queste festività pasquali. Circa cinquecento fedeli di origine filippina, provenienti da Milano con cinque pullman e numerosi mezzi privati, hanno percorso la Via Sacra in pellegrinaggio prima di raccogliersi nella basilica di Santa Maria del Monte per la messa. Ai gruppi lombardi si sono aggiunti tre pullman dal Piemonte, oltre ai molti turisti già presenti per le festività.

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500 filippini al Sacro Monte per pasquetta 4 di 10
Folla di turisti al sacro Monte
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La basilica ha ospitato due celebrazioni eucaristiche nel pomeriggio, alle 13 e alle 14.30, per accogliere l’intera comitiva. I banchi erano occupati fino all’ultimo posto.

Il Sacro Monte di Varese, patrimonio Unesco dal 2003 insieme agli altri sacri monti piemontesi e lombardi, è uno dei luoghi di devozione mariana più antichi della regione.

La Via Sacra che sale al santuario è costellata da quattordici cappelle secentesche dedicate ai Misteri del Rosario, meta di pellegrinaggi da secoli. La comunità cattolica filippina — tra le più numerose e praticanti tra le comunità straniere residenti in Italia — ha scelto questo luogo per il lunedì dell’Angelo, confermando un legame con il santuario varesino che negli ultimi anni si è fatto tradizione.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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