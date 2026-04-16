Al Teatro delle Arti di Gallarate lo “Zucchero Celebration Show” per sostenere i defibrillatori in città

Un concerto per celebrare la musica e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alla sicurezza della comunità: è questo lo spirito dello “Zucchero Celebration Show”, in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21 al Teatro delle Arti di Gallarate, iniziativa promossa dall’associazione “Ama il tuo cuore ODV” con il patrocinio del Comune di Gallarate.

L’evento si inserisce nel progetto “Un teatro per il cuore”, nato con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di uno o più defibrillatori da installare sul territorio cittadino e messi a disposizione della popolazione. Un progetto che punta a diffondere la cultura della defibrillazione precoce laica, strumento fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco e aumentare in modo significativo le possibilità di sopravvivenza.

Sul palco salirà la SugarLive Band con uno spettacolo interamente dedicato a Zucchero Fornaciari, in un omaggio che ripercorre i grandi successi del celebre artista emiliano. Si tratta di una proposta che unisce intrattenimento e sensibilizzazione, e che rappresenta, come sottolineano gli organizzatori, una novità per la città: è infatti la prima volta che a Gallarate viene realizzato un evento di questo tipo, in cui la musica diventa veicolo diretto di un’iniziativa solidale legata alla salute pubblica.

L’appuntamento assume anche un valore simbolico importante per l’associazione “Ama il tuo cuore”, che proprio nel 2026 festeggia i 35 anni di attività sul territorio. Un traguardo significativo, celebrato con un’iniziativa che guarda al futuro e al benessere della comunità, mettendo al centro la prevenzione e la capacità di intervento tempestivo.

Il ricavato della serata, al netto delle spese organizzative, sarà interamente destinato all’acquisto dei dispositivi salvavita. «L’obiettivo – spiegano dall’associazione – è quello di poter realmente salvare una vita, mettendo a disposizione strumenti concreti e accessibili a tutti».

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma OOOH.EVENTS, cercando “Zucchero”. Per informazioni è possibile contattare i numeri 392 7771000 e 339 8819238.

Una serata di musica e partecipazione che unisce spettacolo e impegno civile, trasformando il palco in un’occasione concreta di prevenzione e solidarietà.