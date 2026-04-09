Al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio la musica di Morricone e Piazzolla aiuta l’inclusione

La musica d’autore si mette al servizio dell’inclusione scolastica. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21:00, il Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio ospiterà il concerto «Ennio & Astor», un evento benefico che vede protagonisti il duo composto da Max de Aloe e Roberto Olzer. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni Atilibà ODV ed Evolvere APS, punta a raccogliere fondi per il progetto «Il sogno di Zeno», volto a diffondere la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) nelle scuole della Valle Olona.

Un ponte verso la comunicazione: la CAA

Il cuore della serata è il sostegno a un metodo che supporta o sostituisce il linguaggio verbale attraverso l’uso di simboli, immagini e tecnologie. La CAA è uno strumento fondamentale per i bambini con disabilità comunicative complesse, poiché ne previene l’isolamento e garantisce loro il diritto fondamentale di esprimersi e partecipare alla vita di classe. Il ricavato permetterà di finanziare la formazione gratuita dei docenti e l’etichettatura degli ambienti scolastici con simboli accessibili.

Le voci delle associazioni

Le realtà coinvolte sottolineano l’importanza umana, oltre che educativa, del progetto. Le parole dei responsabili evidenziano come la tecnologia e la formazione possano abbattere barriere apparentemente insormontabili all’interno delle mura scolastiche.

«Siamo genitori prima che associazione – sottolinea Luca Bottigelli, presidente di Atilibà ODV – e sappiamo cosa significa non essere compresi. Sosteniamo la voce dei bambini fatta di simboli e nuove opportunità». Dal direttivo di Evolvere APS fanno eco: «La CAA non è solo uno strumento, ma un ponte per costruire una scuola davvero accessibile, dove ogni bambino può essere parte attiva della comunità».

Morricone e Piazzolla per il sociale

Sul palco, il sodalizio artistico tra Max de Aloe e Roberto Olzer celebrerà vent’anni di attività con un repertorio dedicato alle melodie di Ennio Morricone e Astor Piazzolla. I due jazzisti, tra i più apprezzati del panorama contemporaneo, proporranno interpretazioni raffinate che spaziano tra atmosfere sensuali e sonorità dirompenti, offrendo al pubblico una serata di alta qualità musicale per una causa di grande valore sociale.

Come partecipare e prenotare

Per assistere al concerto è necessario prenotare il proprio posto contattando i numeri 352 042 8733 oppure 324 797 7084. In alternativa, sarà possibile recarsi fisicamente presso la biglietteria del Teatro Fratello Sole esclusivamente nella giornata di mercoledì 15 aprile, dalle ore 16:30 alle 18:30. L’evento gode del patrocinio del Comune di Busto Arsizio e di ASST Valle Olona.