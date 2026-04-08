Al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio lo spettacolo benefico “L’ultimo giorno di sole”

Venerdì 10 aprile alle 21 il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita “L’ultimo giorno di sole”, spettacolo di teatro canzone di Giorgio Faletti, interpretato e cantato da Chiara Buratti. L’evento, promosso dall’Associazione Qualcosa per il Mondo – Nomadi Fans Club di Fagnano Olona, ha finalità benefiche e sostiene una raccolta fondi in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2027, nel ricordo di Gabriele Giorgetti.

Teatro, musica e memoria

Lo spettacolo porta in scena una delle opere più note di Giorgio Faletti, un racconto intenso che unisce narrazione e musica, attraversando temi esistenziali e sociali con uno stile diretto e coinvolgente. Sul palco Chiara Buratti dà voce e corpo ai personaggi, accompagnata da un ensemble musicale che arricchisce la dimensione emotiva del racconto.

Le musiche sono eseguite da Vincenzo Murè al pianoforte e tastiere, con la partecipazione di Luca Modena alla batteria. Gli arrangiamenti sono curati da Andrea Mirò, mentre la regia è firmata da Tommaso Massimo Rotella.

Un’iniziativa a scopo benefico

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di unire cultura e solidarietà. Il ricavato contribuirà alla raccolta fondi dedicata alla Giornata Mondiale della Gioventù 2027, in un’iniziativa che vuole coinvolgere il territorio e sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio del teatro e della musica.

Biglietti e informazioni

La prevendita è attiva online sul sito liveticket.it. I biglietti rimanenti saranno disponibili anche la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del teatro. Una serata che unisce arte e impegno sociale, invitando il pubblico a partecipare a un evento capace di coniugare spettacolo e solidarietà.