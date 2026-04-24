Barasso
Al teatro San Martino di Barasso va in scena “Giallo Canarino” della Comunità Sant’Eusebio
Una commedia gialla in due atti firmata da Mario Pozzoli arriva sul palco della sala polivalente. Appuntamento sabato 9 e domenica 10 maggio con la compagnia locale e la regia di Luigi Colombo
A Barasso torna il teatro della Comunità Sant’Eusebio con Giallo Canarino, spettacolo in due atti di Mario Pozzoli che unisce mistero e ironia. L’appuntamento è alla Sala Polivalente San Martino sabato 9 maggio alle 21 e domenica 10 maggio alle 17, con ingresso a offerta libera e prenotazione consigliata.
La pièce propone un intreccio tipico del genere giallo, riletto in chiave brillante. Tra sospetti, indizi e situazioni paradossali, lo spettacolo costruisce un’atmosfera leggera ma coinvolgente, capace di tenere il pubblico tra il sorriso e la curiosità fino al finale.
A interpretare Giallo Canarino è il gruppo teatrale della Comunità Sant’Eusebio. Sul palco Tullia Mazzola, Laura Colombo, Ombretta Martignoni, Mauro Longhin, Mario Saviori, Meris Petrali e Antonio Maddaloni, impegnati in un racconto corale fatto di dialoghi serrati e caratteri ben delineati.
La regia è affidata a Luigi Colombo, mentre luci e audio sono curati da Matteo Cavallari, a supporto di una messa in scena che punta su ritmo e chiarezza narrativa.
Lo spettacolo va in scena in due repliche: sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle ore 17.
L’ingresso è a offerta libera. Gli organizzatori consigliano la prenotazione compilando il modulo a questo link.