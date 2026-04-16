Al Teatro San Pio di Uboldo si ride con la commedia “Un giorno in ospedale”

L’appuntamento è per sabato 18 aprile. In scena la compagnia teatrale “Su il sipario” di Carbonate

Sabato 18 aprile il Cinema Teatro San Pio di Uboldo propone “Un giorno in ospedale”, nuova commedia della compagnia teatrale “Su il sipario” di Carbonate (nella foto) che presenta uno spettacolo leggero e divertente, tutto da ridere.

L’appuntamento è fissato per le 20,45.

“Un giorno in ospedale”, scritta da Camillo Vittici, porta in scena situazioni paradossali e dinamiche quotidiane ambientate in un contesto ospedaliero, dove personaggi e vicende si intrecciano dando vita a momenti di comicità. La regia è affidata a Ornella Patrizia Tonin.

Il biglietto è fissato a 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli under 18.

Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando i numeri 349 6346797 (Roberto) o 333 8485833 (Franco) o consultando il sito del teatro.