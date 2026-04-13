Al Teatro SOMS di Caldana arriva la comicità di “Gnocc e Purpett”

Una commedia brillante in più dialetti porta sul palco del Teatro SOMS una storia divertente e coinvolgente, sostenendo al tempo stesso le attività di prevenzione oncologica della Valcuvia

Una serata all’insegna del sorriso e della solidarietà è in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 21 al Teatro SOMS di Caldana, nel comune di Cocquio Trevisago. In scena la compagnia teatrale “Gnocc e Purpett” con la commedia dialettale “Trii végg cerchen miee”, proposta dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, delegazione Valcuvia, con il patrocinio del Comune.

Teatro e dialetti per una commedia brillante

Lo spettacolo è una commedia brillante in due atti firmata da Lionello Turrini, con la regia di Monica Brocca. La particolarità della rappresentazione sta nell’uso di più dialetti – lombardo, veneto, campano e siciliano – che contribuiscono a creare un intreccio vivace e ricco di sfumature linguistiche.

La compagnia “Gnocc e Purpett”, realtà teatrale amatoriale del territorio, propone uno spettacolo leggero e accessibile, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e offrire una serata di intrattenimento all’insegna dell’ironia.

Un evento a sostegno della prevenzione

L’iniziativa ha anche una finalità solidale. Durante la serata sarà infatti possibile lasciare offerte libere che verranno destinate al sostentamento degli ambulatori di prevenzione oncologica attivi sul territorio della Valcuvia.

La proposta si inserisce nelle attività della Lilt Valcuvia, impegnata nella promozione della prevenzione e nella sensibilizzazione sui temi della salute.

Appuntamento al Teatro SOMS di Caldana

L’ingresso è libero e aperto a tutti. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle 21 presso il Teatro SOMS di Caldana, in vicolo Carlo Malgarini 3.

Una serata che unisce teatro popolare e impegno sociale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale in un momento di condivisione e divertimento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Lilt – Associazione provinciale di Varese o consultare i canali informativi del Comune di Cocquio Trevisago.