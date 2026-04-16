Al via a Cadegliano Viconago il percorso dedicato ai genitori per orientarsi tra emozioni, tecnologia e sfide educative

Educare i figli è spesso descritto come “il mestiere più difficile del mondo“, un viaggio affascinante, ma privo di una bussola definitiva. Per rispondere a questo bisogno di orientamento e confronto, ME-TE-Centro per la Famiglia in Evoluzione, in collaborazione con il Consultorio Familiare delle Valli, lancia il ciclo di incontri “GPS –

Tappe per non perdere la bussola nel viaggio dell’essere genitori“. Il progetto offre una serie di cinque appuntamenti mensili gratuiti rivolti a tutti i genitori e nasce per sostenere attivamente la genitorialità nel territorio dell’Alto Varesotto, offrendo strumenti pratici e supporto psicologico in un contesto comunitario.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare uno spazio accogliente e protetto dove le famiglie possano condividere storie, riflessioni e fatiche quotidiane. Sotto la guida di psicologi e professionisti esperti, i partecipanti potranno approfondire tematiche cruciali per la crescita dei figli, dalla gestione dei capricci al rapporto con il mondo digitale.

Gli incontri si terranno presso il Consultorio di via Carlo Tremolada 2 a Cadegliano Viconago.

Il calendario degli appuntamenti (ore 18:30 – 20:00)

28 aprile: “Emozioni in corso” – Gestire i capricci dei più piccoli e le esplosioni di rabbia degli adolescenti senza farsi travolgere.

26 maggio: “Oltre lo Schermo” – Come stabilire regole sane per l’uso di social media e videogiochi, evitando che la tecnologia diventi un campo di battaglia.

23 giugno: “L’arte del no”; – Trasformare i limiti in atti d’amore, passando dallo scontro all’autorevolezza senza sensi di colpa.

21 luglio: “Parole che uniscono” – Migliorare l’ascolto reciproco per far sentire i figli compresi e farsi ascoltare a propria volta.

22 settembre: “Genitori imperfetti” – Abbattere il mito della perfezione e l’ansia da prestazione, riscoprendo l’importanza di prendersi cura di sé.

Tale progetto è organizzato da “ME-TE Centro per la famiglia in Evoluzione”, che ha come capofila la Comunità Montana Valli del Verbano, in collaborazione con il Consultorio famigliare delle Valli di Cadegliano Viconago (uno dei centri “spoke” di ME-TE), e si inserisce nelle attività finanziate dal Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso da regione Lombardia in collaborazione con Ats Insubria. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, ma è consigliata l’iscrizione per una migliore gestione degli spazi.

Per informazioni e iscrizioni:

Telefono: 0332 1892393

Email: consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com