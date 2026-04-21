Al via a Cuveglio il corso gratuito “Il Mondo la nostra casa” per aspiranti volontari

Il Comune di Cuveglio, in collaborazione con Age Cuveglio ODV e Ascovova ODV, promuove una nuova iniziativa dedicata alla cittadinanza e al mondo del Terzo Settore. Si tratta di un corso di formazione gratuito intitolato “Il Mondo la nostra casa”, pensato per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al volontariato o approfondire le proprie competenze in questo ambito.

Il Programma: un approccio multidisciplinare

Il percorso formativo si svilupperà in due appuntamenti pomeridiani presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Marconi: venerdì 8 maggio 2026 (dalle 18:00 alle 20:00), e venerdì 15 maggio 2026 (dalle 18:00 alle 20:00). Durante le lezioni verranno affrontati diversi aspetti fondamentali dell’impegno sociale, grazie all’intervento di esperti e volontari qualificati:

Ambito Naturalistico: a cura di Ermanno Masseroni dell’Associazione “Madre Terra”.

Ambito Sanitario: l’esperienza del medico volontario Sergio Fonzi.

Sicurezza: con il Gruppo di Protezione Civile Intercomunale Valcuvia.

Etico-Giuridico: approfondimento con l’avvocata volontaria Calma Giuseppina.

Ambito Artistico: laboratori espressivi e di poesia condotti da Paolo Deodato di “Stringhe Colorate Varese”.

Riconoscimento e partecipazione

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cuveglio e del supporto di numerose realtà locali, tra cui Auser, Paraplanio, Liceo Sereni e Fodags Varese.

Al termine del percorso, a tutti i presenti verrà consegnato un attestato di partecipazione ufficiale.

Come iscriversi

La partecipazione è aperta a tutti ed è completamente gratuita. Per maggiori informazioni e per inviare la propria adesione, è possibile contattare gli organizzatori a i seguenti indirizzi email:ascovova@virgilio.it agecuveglio@age.it Un’occasione preziosa per fare rete, acquisire nuove conoscenze e mettersi al servizio della propria comunità.