Al via a Cuveglio il corso gratuito “Il Mondo la nostra casa” per aspiranti volontari
Due serate di formazione multidisciplinare presso la Sala Consiliare per scoprire il valore del volontariato attraverso temi che spaziano dalla sicurezza all'arte, dalla sanità all'etica
Il Comune di Cuveglio, in collaborazione con Age Cuveglio ODV e Ascovova ODV, promuove una nuova iniziativa dedicata alla cittadinanza e al mondo del Terzo Settore. Si tratta di un corso di formazione gratuito intitolato “Il Mondo la nostra casa”, pensato per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al volontariato o approfondire le proprie competenze in questo ambito.
Il Programma: un approccio multidisciplinare
Il percorso formativo si svilupperà in due appuntamenti pomeridiani presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Marconi: venerdì 8 maggio 2026 (dalle 18:00 alle 20:00), e venerdì 15 maggio 2026 (dalle 18:00 alle 20:00). Durante le lezioni verranno affrontati diversi aspetti fondamentali dell’impegno sociale, grazie all’intervento di esperti e volontari qualificati:
Ambito Naturalistico: a cura di Ermanno Masseroni dell’Associazione “Madre Terra”.
Ambito Sanitario: l’esperienza del medico volontario Sergio Fonzi.
Sicurezza: con il Gruppo di Protezione Civile Intercomunale Valcuvia.
Etico-Giuridico: approfondimento con l’avvocata volontaria Calma Giuseppina.
Ambito Artistico: laboratori espressivi e di poesia condotti da Paolo Deodato di “Stringhe Colorate Varese”.
Riconoscimento e partecipazione
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cuveglio e del supporto di numerose realtà locali, tra cui Auser, Paraplanio, Liceo Sereni e Fodags Varese.
Al termine del percorso, a tutti i presenti verrà consegnato un attestato di partecipazione ufficiale.
Come iscriversi
La partecipazione è aperta a tutti ed è completamente gratuita. Per maggiori informazioni e per inviare la propria adesione, è possibile contattare gli organizzatori a i seguenti indirizzi email:ascovova@virgilio.it agecuveglio@age.it Un’occasione preziosa per fare rete, acquisire nuove conoscenze e mettersi al servizio della propria comunità.
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