Al via il Lakes Noir International Film Festival: a Luino la rassegna del cinema crime e noir

Prende il largo la prima edizione del Lakes Noir International Film Festival (LaNoIFF), il festival cinematografico realizzato dall’associazione Sette Laghi Cinema & Production ETS che punta a diventare un nuovo hub internazionale di riferimento per i generi Noir, Crime e Thriller.

Il 14 maggio, presso il Lido di Luino, si terrà la prima di quattro tappe esclusive che accompagneranno il pubblico fino al cuore dell’evento principale, previsto dal 24 al 27 settembre a Luino. L’appuntamento del 14 maggio vedrà come protagonista la proiezione in anteprima del film “Tango Bar”, un’opera di grande rilievo sociale candidata agli Oscar che affronta il tema drammatico e attuale della tratta delle donne.

La serata è stata concepita per essere un momento di cultura accessibile e condivisa: l’ingresso è infatti gratuito, previa prenotazione obbligatoria al numero 352 042 9223, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In linea con la missione del Festival che vuole avvicinare esperti e neofiti al mondo del cinema, la proiezione sarà preceduta da un momento formativo di alto profilo. Alle ore 18:30 avrà inizio un workshop gratuito dedicato alla sceneggiatura, alla costruzione dei ruoli e alla gestione del cast, rivolto in particolare a studenti e appassionati.

Alle ore 19:30 collegamento con il Sud America: intervista in diretta con Francisco Vilarroel, attore e produttore del film Tango Bar, e Amneris Treco, attrice del film. Infine alle ore 21.00 la proiezione del film. Il Lakes Noir International Film Festival vanta già una caratura internazionale, con oltre 2.500 opere pervenute da tutto il mondo attraverso le piattaforme Festhome e Freeway (quest’ultima ha già riconosciuto il LaNoIFF quale festival “gold” per partecipazione e qualità di selezione dei film).

La kermesse ufficiale si svolgerà dal 24 al 27 settembre a Luino, posizionandosi strategicamente tra i grandi festival di Venezia e Roma, in un periodo arricchito dalle celebrazioni per il 200° anniversario della navigazione del Lago Maggiore.

Dopo l’anteprima di maggio, il cammino verso il festival proseguirà con ulteriori appuntamenti fissati per l’11 giugno, il 9 luglio e il 6 agosto.

Ad organizzare il festival è l’associazione Sette Laghi Cinema & Production ETS, che promuove la cultura cinematografica valorizzando il territorio dei laghi. Con il Lakes Noir International Film Festival mira a coniugare qualità autorale e visione internazionale, coinvolgendo esperti del settore, istituzioni e scuole. Per chi volesse consultare tutti i trailer dei film selezionati in gara e le informazioni giornaliere con i videosaluti dei protagonisti è possibile consultare la piattaforma Ltvonline.it che cura in esclusiva il festival.

Informazioni e Prenotazioni: Per partecipare alla serata gratuita del 14 maggio presso il Lido di Luino (fino ad esaurimento posti) telefono/WhatsApp: 352 042 9223