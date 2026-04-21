Al via il Salone del Mobile, Romani: «La Lombardia è l’hub mondiale di idee e talenti»

Il cuore del design mondiale torna a battere in Lombardia. Con l’inaugurazione della 64ª edizione del Salone del Mobile, in programma a Fiera Milano fino al 26 aprile, la regione si conferma la capitale indiscussa dell’innovazione e della creatività industriale.

«Il Salone è il simbolo della capacità lombarda di competere sui mercati globali e una spinta propulsiva per l’intera economia», ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani. «Le nostre imprese dimostrano solidità, visione e coraggio, confermando la Lombardia come uno straordinario hub di talenti».

I numeri di un primato mondiale

L’edizione 2026 mette in mostra cifre imponenti che riflettono la salute del settore:

Espositori: Oltre 1.900 brand (di cui il 36,6% dall’estero) provenienti da 32 Paesi.

Superficie: 169.000 metri quadrati dedicati all’eccellenza dell’arredo.

Valore economico: Nel 2025 la filiera legno-arredo lombarda ha generato 10,6 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo di 2,4 miliardi.

La Brianza “Locomotiva” del Design

Il cuore pulsante della produzione resta il distretto brianzolo. La provincia di Monza e Brianza guida la classifica nazionale per numero di imprese (1.206) e per valore delle esportazioni, superando il miliardo di euro. Da sola, la Brianza genera il 40% del fatturato totale lombardo del settore.

Venerdì 24 aprile, il Presidente Romani visiterà personalmente gli stand dei brand brianzoli e lombardi per testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un comparto che occupa oltre 50.000 addetti nella sola regione.

Export: dagli USA alla Cina

Nonostante un contesto economico internazionale complesso, il 57% della produzione lombarda di mobili è destinato ai mercati esteri, raggiungendo oltre 180 Paesi.

Stati Uniti: Restano la prima destinazione (387 milioni di euro).

Europa: Seguono a ruota Francia (383 mln), Germania (226 mln) e Svizzera (215 mln).

Cina: Si conferma mercato strategico con 179 milioni di euro di export.

«Come istituzioni, siamo al fianco di un settore che unisce creatività, produzione e sostenibilità», ha concluso Romani. «Il Salone è un patrimonio di tutti che continueremo a sostenere con politiche mirate per affrontare le sfide future».

L’APPUNTAMENTO: Il Salone del Mobile rimarrà aperto presso il quartiere fieristico di Rho fino a domenica 26 aprile.