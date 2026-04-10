Al via “Scuola Attiva Kids” per i bambini della scuola dell’infanzia di Luvinate
Il progetto, promosso da Sport e Salute in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mira a promuovere l'educazione motoria e corretti stili di vita fin dai primi anni di scuola
Ha preso avvio anche per l’anno scolastico 2025-2026 “Scuola Attiva Kids” per i bambini della Scuola dell’Infanzia di Luvinate. Il progetto, promosso da Sport e Salute in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a promuovere l’educazione motoria e corretti stili di vita fin dai primi anni di scuola.
PERSONALE SPECIALIZZATO – Obiettivo del progetto è sviluppare abilità motorie di base attraverso il gioco strutturato, promuovere l’outdoor education e favorire le competenze relazionali tra i bambini. Il progetto prevede la presenza di un Tutor sportivo scolastico, un laureato in Scienze Motorie che collabora con le insegnanti per programmare le attività motorie.
TUTTI IN MOVIMENTO! – Dopo l’esperienza del mini Basket con i professionisti della VareseBasketSchool, ora dunque ginnastica, corsa ad ostacoli, esercizi di equilibrio e di piccola arrampicata. Per queste settimane dunque l’Asilo di Luvinate si trasformerà in una palestra a cielo aperto.
ASILONELBOSCO E ESPERIENZE SELVATICHE – Tutte proposte che si affiancano e consolidano il percorso di AsiloNelBosco e Outdooreducation che prosegue da tutto l’anno, con proposte basate sull’osservazione, la scoperta e la creatività e l’utilizzo intensivo degli spazi esterni per favorire lo sviluppo delle abilità motorie in contesti naturali e meno strutturati. Nelle scorse settimane infine è iniziata anche la proposta di Esperienze Selvatiche, promossa dal Comitato Amici Asilo per i sabato mattina, a completamento delle attività della settimana ordinaria, con proposte specifiche di asilo nel bosco che permette ai bambini di interagire direttamente con la natura selvatica del territorio.
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