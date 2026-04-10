Alberi a Varese, il PD attacca la Lega: «Ambientalisti improvvisati e contabili distratti»

Non si placa il dibattito politico attorno al patrimonio arboreo della Città Giardino. Dopo l’affondo dei consiglieri leghisti Bison e Angei sugli abbattimenti effettuati dal 2016 a oggi, arriva la dura replica del Partito Democratico. Manuela Lozza e Alessandro Pepe, della segreteria varesina del PD, rispediscono al mittente le accuse, parlando di una “conversione ecologista” tanto improvvisa quanto poco credibile.

«Saldo positivo, dati parziali»

Secondo gli esponenti dem, la lettura dei numeri offerta dalla Lega sarebbe volutamente incompleta. «Parlano di 1.375 alberi in meno – scrivono Lozza e Pepe – dimenticando però un dettaglio non proprio secondario: il saldo complessivo, come sottolineato dall’assessore Andrea Civati, è ampiamente positivo grazie alle nuove piantumazioni effettuate in questi anni».

Per il PD, l’operazione dei consiglieri di minoranza sarebbe quella di “contabili distratti” che ignorano il lavoro di rinnovo del verde urbano necessario per la sicurezza e la rigenerazione del territorio.

Dalle ruspe alla “cultura woke”

L’attacco si sposta poi sul piano dell’identità politica. La segreteria del PD ironizza sul cambio di rotta della Lega: «Fa sorridere leggere queste lezioni green da chi, per anni, di alberi si ricordava giusto quando c’era da tagliare nastri o piante. Se è vero che non sono mai stati green, da un paio d’anni non sono più nemmeno “verdi padani”».

Lozza e Pepe chiudono con una stoccata sarcastica, definendo gli esponenti leghisti come i nuovi sostenitori di una sensibilità che solitamente combattono: «Ora scopriamo che sono diventati anche botanici green e sostenitori della cultura woke».