Alberi tagliati a Varese: la Lega attacca: “1.375 in meno”, Civati replica: “Più piantumazioni”

Il patrimonio verde di Varese è (di nuovo) al centro del confronto politico, tra accuse di “deforestazione urbana” e la replica dell’amministrazione che rivendica un saldo positivo tra abbattimenti e nuove piantumazioni.

A sollevare il tema sono i consiglieri comunali della Lega, Barbara Bison e Stefano Angei, che – dati alla mano – parlano di 1.375 alberi abbattuti dal 2016 a oggi. Numeri che, secondo il Carroccio, mettono in discussione la coerenza delle politiche ambientali cittadine.

L’attacco della Lega: «Troppi abbattimenti»

Secondo quanto emerso dall’accesso agli atti, negli ultimi anni il numero dei tagli è stato significativo, con un’accelerazione recente: 226 alberi abbattuti nel 2024 e 158 nel 2025.

«Mentre si parla di sostenibilità, Varese perde pezzi della propria identità naturale», afferma Stefano Angei, citando tra i casi simbolici il gelso di largo Comolli, rimosso per la realizzazione della nuova rotonda.

Critica anche Barbara Bison, che punta il dito sul numero delle nuove piantumazioni: «I nuovi alberi sono poco più di 1.700, una cifra che non appare coerente con i proclami. Colpisce anche il silenzio della commissione ambiente su un tema così rilevante».

La replica dell’assessore Civati

Di segno opposto la lettura dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, che difende le scelte dell’amministrazione sottolineando la necessità degli interventi.

«Il verde si cura e si rinnova – spiega con una storia su Instagram –. La manutenzione e la sostituzione delle piante malate sono fondamentali, anche alla luce degli eventi meteo estremi».

Secondo i dati del Comune, il bilancio complessivo sarebbe positivo: +599 alberi tra il 2017 e il 2021 e +561 nel triennio 2022-2024.

Tra gli interventi più rilevanti citati dall’assessore c’è quello al parco di Villa Toeplitz, dove sono stati messi a dimora circa mille nuovi alberi per il recupero del castagneto storico.

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Piantumazioni in crescita negli ultimi anni

Guardando nel dettaglio i dati comunali, emerge come gli interventi di piantumazione abbiano avuto una spinta significativa soprattutto negli ultimi anni, spesso legata a progetti di compensazione ambientale e recupero boschivo.

Nel 2020 si è registrato il picco con oltre mille alberi piantati, mentre nel 2023, accanto agli interventi urbani, sono state introdotte centinaia di nuove essenze nei boschi comunali. Più contenuti ma costanti gli interventi nel 2025 e nei primi mesi del 2026.