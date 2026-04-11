Albizzate capitale dei “baby” sindaci: in 80 adunata con la fascia tricolore

Un’onda di fasce tricolori sta per invadere Albizzate. Lunedì 13 aprile, alle ore 9:30, la Sala Piotti del Comune diventerà il cuore pulsante della cittadinanza attiva giovanile ospitando il Terzo Raduno Nazionale dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR).

Sarà un colpo d’occhio istituzionale e suggestivo: 80 sindaci dei ragazzi, provenienti da diverse regioni d’Italia, si ritroveranno insieme per una cerimonia ufficiale che vedrà la partecipazione di oltre 265 studenti e 80 docenti referenti.

Il giuramento e l’Inno di Mameli

Il momento centrale della mattinata sarà la Cerimonia di Giuramento. Al suono dell’Inno di Mameli, i giovani amministratori daranno voce ai valori della Costituzione, formalizzando il loro impegno civile davanti alle massime autorità.

L’evento, che segue le tappe nazionali di Caiazzo e Caserta, rappresenta un traguardo fondamentale per la rete dei Consigli Comunali dei Ragazzi, sottolineando come la partecipazione democratica possa essere appresa e praticata fin dai banchi di scuola.

Le istituzioni presenti

Il rilievo dell’iniziativa è confermato dal parterre di autorità attese: il Prefetto di Varese, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Giuseppe Carcano, un videomessaggio del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rappresentanti della Provincia e della Regione.

L’iniziativa gode inoltre di patrocini di altissimo profilo, tra cui quelli del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

La regia dell’evento

Il raduno, promosso a livello nazionale da Giuseppe Adernò, vede come motore organizzativo locale l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Cavaria con Premezzo. Sotto la guida della dirigente Deborha Salvo, la scuola funge da capofila per la rete provinciale dei CCRR, confermando la provincia di Varese come un laboratorio d’eccellenza per l’educazione civica e il coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione del bene comune.