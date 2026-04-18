Albizzate discute il futuro in Coinger: lunedì l’assemblea aperta ai cittadini

Il Comune di Albizzate convoca un’assemblea pubblica per discutere il futuro della gestione dei rifiuti e il ruolo del paese all’interno di Coinger S.r.l. L’incontro è fissato per lunedì 20 aprile alle ore 21 nella sala Piotti ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Un confronto sulla gestione dei rifiuti

L’amministrazione comunale ha deciso di promuovere un momento di confronto con i cittadini in vista di una decisione importante. Al centro dell’incontro ci sarà infatti la prosecuzione, o meno, della partecipazione del Comune come socio della società Coinger S.r.l., che si occupa della gestione dei rifiuti.

La convocazione arriva in prossimità della scadenza dell’accordo definito «a doppia velocità», elemento che rende necessario valutare le prospettive future del servizio.

Il coinvolgimento dei cittadini

L’obiettivo dell’assemblea è raccogliere opinioni, osservazioni e indicazioni da parte dei residenti. L’amministrazione intende infatti condividere con la comunità una scelta che avrà ricadute dirette sull’organizzazione del servizio e sui costi.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare attivamente al dibattito.

Data e luogo dell’incontro

L’assemblea si terrà lunedì 20 aprile, alle ore 21, presso la sala Piotti. Un appuntamento serale pensato per favorire la più ampia partecipazione possibile.

L’appello del sindaco

A firmare l’avviso è il sindaco Mirko Vittorio Zorzo, che invita i cittadini a prendere parte all’incontro per contribuire a una decisione condivisa su un tema centrale per la vita del paese.