Alessandro Bassani a Varese con “Mastermind”: firmacopie il 18 aprile e un 2026 ricco di eventi importanti

L’incontro del 18 aprile rappresenta un’occasione per incontrare l’autore, approfondire i retroscena del suo romanzo e ottenere una copia autografata di Mastermind, in un momento di dialogo diretto con il pubblico e di condivisione della passione per la lettura

Sabato 18 aprile, dalle 15 alle 18, presso Mondadori Bookstore di Varese (via Morosini 10), si terrà un evento imperdibile per gli amanti del thriller: l’autore Alessandro Bassani sarà presente per un firmacopie del suo romanzo Mastermind, che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica.

Il 2025 si è rivelato un anno particolarmente significativo per lo scrittore: Mastermind si è infatti distinto come il titolo più performante in termini di vendite per la casa editrice Kimerik, confermando l’autore come una delle voci emergenti più interessanti del panorama thriller contemporaneo.

“Sono davvero soddisfatto dei risultati che Mastermind sta ottenendo. Sarebbe stato difficile immaginare un esordio così positivo: vedere il mio primo romanzo accolto con tanto entusiasmo è per me motivo di grande orgoglio. Ogni occasione di incontro con i lettori rappresenta per me un momento speciale: confrontarsi con un pubblico appassionato, non solo del mio libro ma più in generale della lettura, è qualcosa che mi riempie di gioia e dà ancora più significato a questo lavoro. Mi auguro che questi traguardi rappresentino solo l’inizio di un percorso che possa continuare con nuove storie e nuovi romanzi”, dichiara Alessandro Bassani.

Sulla scia dei risultati ottenuti, il 2026 vedrà Alessandro Bassani e Mastermind protagonisti nei principali appuntamenti editoriali nazionali e internazionali. Tra questi, la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino nel mese di maggio, al Campania Libri Festival di Napoli a ottobre, e alla Frankfurter Buchmesse, il più importante evento europeo dedicato all’editoria, che si tiene a Francoforte, in Germania. Il tour si concluderà a dicembre a Roma, nell’ambito della fiera “Più libri più liberi”.

L’incontro del 18 aprile rappresenta un’occasione per incontrare l’autore, approfondire i retroscena del suo romanzo e ottenere una copia autografata di Mastermind, in un momento di dialogo diretto con il pubblico e di condivisione della passione per la lettura.