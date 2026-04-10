Castiglione Olona
Alla biblioteca di Castiglione Olona un laboratorio per imparare a disegnare manga
Sabato 18 aprile alla biblioteca Battaini un laboratorio gratuito dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni con gli esperti dell’associazione Manga Lab
Sabato 18 aprile la Biblioteca di Castiglione Olona propone un pomeriggio all’insegna della creatività e della passione per il fumetto giapponese, con un laboratorio di disegno manga dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Manga Lab, è pensata per avvicinare i più giovani al mondo del disegno e della narrazione visiva, offrendo uno spazio dove sperimentare e imparare.
Il laboratorio si svolgerà dalle 15 alle 17 negli spazi della biblioteca e non richiede competenze particolari. Possono partecipare anche i principianti: l’unico requisito è la passione per il disegno e la voglia di mettersi in gioco.
Durante il pomeriggio i partecipanti avranno l’occasione di scoprire le basi del disegno manga, guidati da chi conosce e pratica questo linguaggio artistico.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0331 824867 oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.castiglione-olona.va.it