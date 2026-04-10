Alla biblioteca di Castiglione Olona un laboratorio per imparare a disegnare manga

Sabato 18 aprile la Biblioteca di Castiglione Olona propone un pomeriggio all’insegna della creatività e della passione per il fumetto giapponese, con un laboratorio di disegno manga dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Manga Lab, è pensata per avvicinare i più giovani al mondo del disegno e della narrazione visiva, offrendo uno spazio dove sperimentare e imparare.

Il laboratorio si svolgerà dalle 15 alle 17 negli spazi della biblioteca e non richiede competenze particolari. Possono partecipare anche i principianti: l’unico requisito è la passione per il disegno e la voglia di mettersi in gioco.

Durante il pomeriggio i partecipanti avranno l’occasione di scoprire le basi del disegno manga, guidati da chi conosce e pratica questo linguaggio artistico.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0331 824867 oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.castiglione-olona.va.it