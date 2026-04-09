Alla Brunella di Varese l’incontro con fra Francesco Ielpo: uno sguardo di pace dalla Terra Santa

Un momento di riflessione e testimonianza su uno dei contesti più complessi del mondo contemporaneo. Sabato 18 aprile 2026, alla parrocchia di Sant’Antonio di Padova alla Brunella di Varese, è in programma l’incontro “Sguardo di pace tra le ferite della Terra Santa”, con protagonista fra Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa.

Una testimonianza dal cuore del conflitto

L’appuntamento è fissato per le 16.30 e offrirà alla comunità varesina l’opportunità di ascoltare una voce diretta dai Luoghi Santi. Fra Francesco Ielpo porterà la sua esperienza quotidiana accanto alle comunità cristiane della Terra Santa, raccontando le difficoltà, le tensioni e le sfide che caratterizzano un territorio segnato da conflitti e fragilità.

L’incontro si propone come occasione per comprendere meglio la situazione attuale, anche alla luce dei recenti episodi che hanno coinvolto lo stesso Ielpo e il cardinale Pierbattista Pizzaballa durante le celebrazioni della Settimana Santa a Gerusalemme.

Un ritorno alla Brunella

Per fra Francesco si tratta anche di un ritorno significativo: tra il 2010 e il 2013 è stato parroco proprio alla Brunella, prima di assumere nel 2013 il ruolo di Commissario di Terra Santa. Entrato nell’ordine francescano nel 1993 e ordinato sacerdote nel 2000, nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi, dall’insegnamento alla guida della Provincia lombarda.

La sua presenza a Varese rappresenta quindi anche un momento di incontro con una comunità che lo ha conosciuto e accompagnato nel suo percorso.

Incontro e celebrazione

Al termine della testimonianza, alle ore 18.00, è prevista la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale.

L’iniziativa, promossa dalla parrocchia della Brunella insieme alle realtà del territorio, intende offrire uno spazio di ascolto e condivisione, in cui la dimensione spirituale si intreccia con l’attualità internazionale.