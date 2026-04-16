Alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “Family Portraits of VNP – Very Normal People”

89 Family Portraits of VNP – Very Normal People

(89 Ritratti di Famiglie VNP – Persone Davvero Normali). Un progetto di Pier Giorgio De Pinto

E un archivio artistico espanso che nasce da un gesto apparentemente semplice: ritrarre delle famiglie. Ma le famiglie che abitano questo universo non sono affatto ordinarie. Sono entità ibride, transmorfiche e simbiotiche, che sfidano genealogie lineari e identità fisse. Nate da un processo in cui l’Intelligenza Artificiale non è un semplice strumento ma una co-autrice, le opere interrogano come le narrazioni di parentela, appartenenza e continuità possano essere ripensate in un orizzonte postumano.

Il progetto comprende 89 famiglie, ciascuna rappresentata attraverso un ritratto visivo e testuale. Non si tratta di illustrazioni di personaggi fittizi, ma di organismi simbolici, allegorie condensate di come identità e memoria mutino sotto la pressione del desiderio, del trauma, della scelta o della necessità.

Alcune famiglie sono accompagnate da creature simbiotiche, esseri ausiliari o presenze spettrali, a sottolineare il confine poroso tra sé e altro. In questi ritratti, la parentela non è ereditata ma continuamente negoziata attraverso l’amore, il conflitto e la sopravvivenza. Il progetto mette in discussione l’idea che la “normalità” sia una categoria stabile.

Amplificando l’inquietante e l’eccessivo all’interno dell’ordinario, rivela che ogni famiglia, reale o immaginata, è già un luogo di invenzione e adattamento.

Questa normalità espansa entra in risonanza con i dibattiti contemporanei negli studi di genere, nell’ecologia e nella teoria postumana, in cui le identità sono comprese come relazionali e dinamiche piuttosto che essenziali o predeterminate.

Il progetto non si limita alla dimensione espositiva, si attiva nello spazio come pratica esperenziale con due installazioni interattive:

What Creature Are You? – VNP Transmutation Experience (Che Creatura Sei? – Esperienza di Trasmutazione VNP)

Un dispositivo di trasformazione in tempo reale: il visitatore viene trasfigurato in una creatura dell’universo VNP, diventando parte temporanea di una genealogia affettiva post-umana.

Questa installazione, coinvolgendo come uno specchio, come un riflesso il visitatore stesso, diviene un invito a interrogarsi:

Cosa rende noi normali?

Chi stabilisce il parametro?

Quale forma di creatura esistente diventa misura?

Chi rappresenta il cento per cento di questa normalità?

VNP GPT – The Expanded Archivist (VNP GPT L’Archivista Espanso)

L’Archivista Espanso è un GPT personalizzato, addestrato sull’intero universo di VNP. Funziona come un narratore vivente, permettendo ai visitatori di esplorare le 89 famiglie non come voci fisse ma come un organismo dinamico e in continua trasformazione.

Ogni dialogo attiva nuove connessioni: genealogie nascoste emergono, voci dimenticate riaffiorano, relazioni simbiotiche assumono significati inattesi.

Estendendo il progetto a una dimensione interattiva, l’Archivista trasforma l’archivio in un’esperienza performativa aperta, mutevole e relazionale. Mano a mano, il visitatore confida all’Archivista quella che è in fondo la propria storia personale, quasi sempre della propria famiglia. Che sia su desktop o su mobile, la consultazione diventa un incontro con un’entità vivente che si espande a ogni interazione.

Per accedere all’Archivista Espanso è sufficiente scansionare il QR code o visitare l’indirizzo web indicato.

L’archivio è sempre attivo online, pronto ad espandersi attraverso le proprie domande ed esplorazioni.

https://tinyurl.com/VNP-GPT

Aperitivo con l’artista il giorno 11 maggio dalle 17:30 alle 19:30

Sito web per approfondire: https://zonaklife.it/evento/de-pinto/