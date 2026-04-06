Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la mostra “Insomnia Brasiliensis” di Luca Bonacini

A Busto Arsizio la fotografia diventa racconto e riflessione con la mostra “Insomnia Brasiliensis” di Luca Bonacini, ospitata alla Galleria Boragno dall’11 al 19 aprile. Un’esposizione che porta il pubblico dentro una visione intensa e personale della città di Brasilia.

La mostra, organizzata dal Circolo Fotografico Bustese nell’ambito della 14esima edizione del Festival fotografico europeo, propone un viaggio visivo nella capitale brasiliana, interpretata dall’autore come uno spazio sospeso, quasi irreale. Le immagini non si limitano a documentare la città, ma indagano il rapporto tra architettura, società e percezione. Brasilia appare “un’allucinazione che prende corp”», una città senza un vero centro, dove gli spazi monumentali e la rarefazione della presenza umana generano una sensazione di spaesamento.

Bonacini, che ha vissuto per 15 anni in Brasile, costruisce un racconto che unisce osservazione e interpretazione. La sua fotografia si muove tra dimensione documentaria e riflessione più ampia sulla modernità e sui modelli urbani. Il titolo stesso, “Insomnia Brasiliensis”, richiama una condizione sospesa, fatta di lucidità e inquietudine, che si riflette nelle immagini esposte.

Nato a Roma nel 1966, Luca Bonacini ha una formazione in sociologia e un lungo percorso internazionale. Dopo l’esperienza come redattore all’Ansa, si è dedicato alla fotografia come strumento di indagine e relazione. I suoi lavori sono stati pubblicati su testate internazionali e presentati in mostre e progetti in diversi Paesi, con collaborazioni anche con organizzazioni internazionali.

L’inaugurazione è in programma sabato 11 aprile alle 11. La mostra sarà visitabile fino al 19 aprile negli spazi della Galleria Boragno, in via Milano 4 con i seguenti orari: venerdì 15.00-18.30 / sabato e domenica 10.00-13.00/15.00-18.30

Tra gli appuntamenti collegati anche una serata con l’autore, aperta alle domande del pubblico e proiezioni delle sue fotografie, organizzata dal Circolo Fotografico Bustese, in programma lunedì 13 aprile alle 21,15 semre alla Galleria Boragno. Ingresso libero