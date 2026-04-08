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Alla LIUC di Castellanza un convegno sulla formazione nelle professioni sanitarie

Dalla formazione universitaria alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, l’incontro mette al centro il dialogo tra accademia e professioni

Università Liuc di Castellanza

Si terrà mercoledì 15 aprile all’Auditorium dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC il convegno “Lo sviluppo delle competenze nelle professioni sanitarie: il valore della formazione”, un momento di confronto dedicato al ruolo della formazione avanzata nel sistema sanitario italiano.

L’iniziativa metterà al centro il tema dell’evoluzione delle competenze nelle professioni sanitarie, con uno sguardo alle sfide future del Servizio sanitario nazionale. Tra gli aspetti affrontati, anche l’integrazione tra dimensione clinica, assistenziale, tecnica e riabilitativa con quella organizzativa e gestionale.

Il convegno riunirà rappresentanti istituzionali, esperti del settore e professionisti, offrendo un’occasione di dialogo tra mondo accademico e realtà operative.

Il programma

9:30 Saluti istituzionali

10:00 Prima sessione
Formazione e Competenze per il SSN del Futuro: la sfida delle professioni sanitarie
Mariella Mainolfi, Direttore generale delle Professioni Sanitarie e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale – Ministero della Salute
Lorena Martini, Direttore UOC Formazione ECM – AGENAS

Università e Professioni Sanitarie: costruire competenze per un Sistema Sanitario in evoluzione
Enrico Ballerini, Direttore DAPSS ASST Melegnano e della Martesana e Tesoriere Nazionale SIDMI
Emanuele Porazzi, Associate Dean Master Programs – LIUC Business School

Moderatore: Emanuele Porazzi, Associate Dean Master Programs – LIUC Business School

11:15 Coffee break

11:35 Seconda sessione
Le Federazioni Nazionali degli Ordini a confronto
Diego Catania, Presidente Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
Piero Ferrante, Presidente Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti
Carmelo Gagliano, Vicepresidente Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

Moderatore: Rossella Iannone, Direttore TrendSanità

13:00 Conclusioni e take home message

Per info: https://www.liucbs.it/news-ed-eventi/lo-sviluppo-delle-competenze-nelle-professioni-sanitarie-il-valore-della-formazione/

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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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