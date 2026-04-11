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Alla LIUC il messaggio del presidente della Lombardia: “Fiducia nei giovani per costruire il futuro”

Fontana è intervenuto alla LIUC di Castellanza in occasione dell'incontro di apertura del festival “Costruire il Futuro: Giovani, Lavoro e Università nell’Italia che Cambia”. Lui ha invitato a superare il pessimismo e a investire con convinzione sulle nuove generazioni

Al via il festival “Costruire il Futuro: Giovani, Lavoro e Università nell’Italia che Cambia”

In un clima segnato da incertezza e timori per il futuro, Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia rompe il coro del pessimismo e punta sui giovani come leva decisiva per la crescita del Paese. Il politico è intervenuto alla LIUC di Castellanza in occasione dell’incontro di apertura del festival “Costruire il Futuro: Giovani, Lavoro e Università nell’Italia che Cambia”. Un confronto tenutosi sabato 11 aprile che ha visto gli interventi del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Davanti a istituzioni, imprese e mondo accademico, il governatore ha scelto di adottare una posizione in parte controcorrente rispetto al clima generale, spesso dominato da incertezza e preoccupazione: «Stiamo certamente vivendo una fase difficile, ma non è la prima nella storia. Se trasmettiamo ai giovani una visione troppo negativa del futuro, rischiamo di scoraggiarli e bloccarne le ambizioni». Al contrario, Fontana ha voluto sottolineare il valore delle nuove generazioni, evidenziandone preparazione e capacità di adattamento: «I giovani di oggi sono spesso più preparati di quanto lo fossimo noi, affrontano sfide più complesse ma hanno anche strumenti e opportunità maggiori».

Un patrimonio che, secondo il presidente, deve essere sostenuto con politiche adeguate e con un clima di fiducia. In questo contesto è emerso il tema del fallimento imprenditoriale, su cui Fontana ha proposto un cambio di paradigma culturale: «Dovremmo smettere di considerarlo un fallimento e iniziare a vederlo come la conclusione anticipata di un percorso». Un approccio che, insieme a maggiori tutele per chi opera in buona fede, potrebbe favorire l’iniziativa imprenditoriale, soprattutto tra i giovani. È proprio sul futuro delle nuove generazioni che Fontana ha voluto lasciare il segno, chiudendo con un messaggio netto: «Nonostante le difficoltà globali, oggi ci sono le condizioni per guardare al futuro con fiducia: con determinazione, capacità ed entusiasmo, i giovani possono costruire nuove opportunità e contribuire alla crescita del Paese».

I ministri Giorgetti e Abodi aprono il festival alla LIUC di Castellanza: giovani e lavoro al centro

 

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Pubblicato il 11 Aprile 2026
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