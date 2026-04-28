Alla materna dei Ronchi la protesta dei genitori. “Ci avete tolto la maestra”

Un altro scossone alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate: alla scuola dei Ronchi, in via delle Rose, i genitori protestano per la mancata conferma del contratto a una maestra, che ha dovuto lasciare la scuola nel mezzo dell’anno.

La protesta ha preso la forma di uno striscione arancione davanti al cancello di via delle Rose. “Ci avete tolto la maestra!”, il messaggio che campeggia.

I rappresentanti dei genitori dicono anche di aver scoperto della scelta della Fondazione solo all’ultimo: «Oggi all’asilo di via delle Rose della Fondazione scuole materne scopriamo che la maestra (entrata ad ottobre in sostituzione di altra maestra che si è spostata allo Stato) ha finito il periodo di prova ed è stata lasciata a casa da oggi per domani» ci hanno scritto. «Domani i bambini troveranno una maestra che non conoscono e noi genitori che siamo stati avvisati con una mail oggi alle 13.30».

In effetti nella giornata di martedì è andata proprio così: «Abbiamo lasciato i nostri figli a una persona che non abbiamo mai visto e con cui non abbiamo potuto avere un confronto» spiega una rappresentante. «Non sappiamo neanche se è personale abilitato, visto che teneva solo dei corsi extra a pagamento presso il nostro plesso».

Questo a fronte del fatto che, dice una rappresentante, «con la maestra ci trovavamo molto bene, sgeuiva bene i bambini, aveva schede personalizzate per ognuno di loro».

Oltre al cambio di maestra in sé, oltre alle tempistiche della comunicazione, i genitori lamentano anche il fatto che il cambio avvenga quasi a fine anno, a due mesi dalla fine delle attività. «Serve fare il raccordo alle elementari per i grandi che usciranno e ci ritroviamo ancora in un forte disagio» dicono mamme e papà. «Nessun importanza i nostri bimbi, ma solo al pagamento della retta.

Tornando alla questione delle tempistiche, la decisione da parte della Fondazione risalirebbe a una settimana fa ed è un altro motivo che irrita i genitori, «perché c’era il tempo di cercare un confronto, di gestire tutto in maniera più serena».

La decisione

Contattati da Varesenews, i quattro membri rimasti del Cda non entrano nel merito della decisione, ma sottolineano la responsabilità formale della scelta: «La decisione è stata presa dalla dottoressa Bertinotti, la direttrice, e firmata dal presidente Castoldi», comunicano Samantha Braga, Yana Nechayeva, Silvana Temporiti, Sara Zanarello.

Il presidente della Fondazione Marco Castoldi si era dimesso giovedì scorso, quindi in effetti la decisione risale ad almeno quattro giorni fa.

Va considerata la fase complicata che la Fondazione sta vivendo, con il Cda ridotto quasi alla metà: anche questo può pesare sulla gestione dei problemi. Al di là della battaglia politica sul destino della Fondazione, che è un capitolo a parte, l’episodio dei Ronchi testimonia la necessità di ritrovare un equilibrio anche gestionale, per immaginare un futuro ed evitare contraccolpi pericolosi.