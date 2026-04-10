Alla scoperta dei tesori della chiesa prepositurale di Saronno con l’associazione Cantastorie

Sabato 11 aprile un’occasione per conoscere da vicino il patrimonio storico della città. Durante l’iniziativa sarà possibile anche acquistare il nuovo volume dedicato alla storia del Crocifisso del Trasporto e delle confraternite locali

Sabato 11 aprile una nuova occasione per scoprire storia, opere d’arte e tesori della chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno. L’appuntamento, proposto dall’associazione Cantastorie, è per il pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30. Non serve prenotazione, basta presentarsi alle 15,30 sul sagrato della chiesa, in piazza Libertà.

L’iniziativa propone un percorso alla scoperta della chiesa prepositurale, uno degli edifici più significativi della città, affiancato dalla visita all’archivio storico, custode di carte e testimonianze preziose del passato saronnese.

Durante la visita i partecipanti avranno la possibilità di approfondire la storia della comunità locale attraverso gli spazi della chiesa e i documenti conservati nell’archivio. Un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per comprendere le radici e l’evoluzione del territorio.

La partecipazione è a offerta libera, e il ricavato sarà destinato ai lavori di restauro. Un modo per contribuire concretamente alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino.

In occasione dell’iniziativa sarà inoltre possibile acquistare il secondo volume del progetto “ChieseAperte”, dedicato alla storia del Crocifisso del Trasporto, della Confraternita di San Cristoforo e dei simulacri del Crocifisso presenti nelle chiese antiche e moderne del territorio.