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Alla scoperta dell’Africa: a Materia un dialogo sulle opportunità e le nuove narrazioni

Martedì 28 aprile alle 21 nell'hub culturale di Castronno un incontro con Martino Ghielmi e Alfie Nze per esplorare un nuovo rapporto culturale con l'Africa

generica

Martedì 28 aprile, alle ore 21, Materia di Castronno ospita un incontro dedicato a un Africa spesso mal raccontata. Il dialogo tra Martino Ghielmi, fondatore di vadoinafrica.com, e Alfie Nze, autore e regista nigeriano, si concentrerà su come un nuovo tipo di rapporto con il continente africano stia emergendo, fatto non solo di opportunità economiche, ma anche di scambi culturali e visioni condivise.

Il focus sarà su come costruire un legame più autentico e profondo, lontano dai soliti cliché, con l’Africa che, attraverso una visione più aperta e diretta, si sta rivelando un continente ricco di risorse e di giovani pronti a fare la differenza. Il dialogo toccherà temi come la cultura, le filiere corte e le nuove forme di collaborazione che coinvolgono anche l’Italia, in particolare la provincia di Varese.

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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