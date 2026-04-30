Alla scuola dell’infanzia Bianca Garavaglia di Busto Arsizio nasce l’orto didattico
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del percorso Green d’istituto grazie al supporto dell’Amministrazione comunale e dell’Ufficio Ecologia
Alla scuola dell’infanzia “Bianca Garavaglia”, del comprensivo Bossi di Busto Arsizio, prende forma un orto didattico, realizzato nell’ambito del progetto Green d’istituto grazie al supporto dell’Amministrazione comunale e dell’Agenda del Verde Pulito promossa dall’Ufficio Ecologia, con il consigliere Orazio Tallarida.
L’iniziativa ha trasformato il giardino in un’aula all’aperto, offrendo ai bambini un’esperienza educativa pratica e coinvolgente. Attraverso la semina e l’osservazione diretta, gli alunni hanno potuto sviluppare competenze scientifiche, ma anche sociali ed emotive, imparando il valore della collaborazione e della cura dell’ambiente.
L’orto rappresenta così uno strumento concreto per avvicinare i più piccoli al rispetto della natura e alla sostenibilità, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza ambientale.
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