Alla scuola dell’infanzia Bianca Garavaglia di Busto Arsizio nasce l’orto didattico

Alla scuola dell’infanzia “Bianca Garavaglia”, del comprensivo Bossi di Busto Arsizio, prende forma un orto didattico, realizzato nell’ambito del progetto Green d’istituto grazie al supporto dell’Amministrazione comunale e dell’Agenda del Verde Pulito promossa dall’Ufficio Ecologia, con il consigliere Orazio Tallarida.

L’iniziativa ha trasformato il giardino in un’aula all’aperto, offrendo ai bambini un’esperienza educativa pratica e coinvolgente. Attraverso la semina e l’osservazione diretta, gli alunni hanno potuto sviluppare competenze scientifiche, ma anche sociali ed emotive, imparando il valore della collaborazione e della cura dell’ambiente.

L’orto rappresenta così uno strumento concreto per avvicinare i più piccoli al rispetto della natura e alla sostenibilità, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza ambientale.