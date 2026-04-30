Alla scuola primaria Sacco di Varese i bambini scelgono il colore della nuova mensa

Alla scuola primaria Sacco di via Brunico, a Varese, i protagonisti di una mattinata speciale sono stati gli alunni e le alunne, chiamati a scegliere il colore della nuova mensa scolastica. Un’iniziativa che ha trasformato l’atrio dell’istituto in un piccolo seggio, dove i bambini hanno potuto esprimere la propria preferenza contribuendo direttamente alla riqualificazione degli spazi.

Una scelta condivisa

L’attività si inserisce in un percorso più ampio di coinvolgimento dei più giovani nei processi decisionali che li riguardano. «Il coinvolgimento di alunni e alunne della Sacco – sottolinea il sindaco Davide Galimberti – mette in pratica ancora una volta la necessità di piena partecipazione dei più giovani nei processi decisionali, riconoscendoli come cittadini attivi, così come ribadito dalla Strategia UE sui diritti dei minori. Un percorso che abbiamo attivato anche con gli studenti e studentesse destinatari del nuovo polo scolastico di San Fermo, che sono stati chiamati a immaginare gli spazi, indicarne le funzioni, con input poi accolti dai progettisti».

Già nel 2019, il Comune aveva coinvolto gli alunni nella scelta del colore della loro scuola primaria, la Garibaldi nel quartiere di san Carlo.

Un esercizio di democrazia

Soddisfazione anche da parte dell’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio: «Un momento di condivisione e democrazia con i bambini e bambine protagonisti assoluti per renderli partecipi delle scelte che li riguardano, connesse a uno dei luoghi della loro quotidianità scolastica».

Riqualificazione e investimenti

L’intervento sulla mensa rientra in un progetto più ampio di miglioramento degli ambienti scolastici. «Un intervento pensato per rendere più accogliente e moderno l’ambiente scolastico – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – grazie al finanziamento di 270 mila euro di risorse del PNRR, e un esercizio di democrazia che coinvolge i primi destinatari di queste opere di riqualificazione».