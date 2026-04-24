Alla Scuola Rusconi di Caravate una festa tra fiabe e cinema per piccoli lettori

Le aule della scuola primaria “Rusconi” di Caravate si sono trasformate in un grande laboratorio a cielo aperto per celebrare la Giornata mondiale del libro. Un’iniziativa che non ha coinvolto solo gli alunni del plesso, ma ha saputo creare un ponte con i più piccoli della vicina scuola dell’infanzia, guidandoli in un percorso fatto di carta, colori e tanta immaginazione.

Galleria fotografica La Giornata del libro alla scuola “Rusconi” di Caravate 4 di 8

La magia del metodo Munari e il riciclo creativo

Uno dei momenti più apprezzati della giornata è stato il laboratorio basato sul metodo Munari. I bambini non si sono limitati a leggere, ma hanno “costruito” la narrazione utilizzando materiali di recupero e sperimentando l’esplorazione sensoriale. Questo approccio ha permesso ai piccoli studenti di realizzare delle vere e proprie pagine animate, dove il tatto e la manualità diventano strumenti fondamentali per raccontare una storia, trasformando scarti quotidiani in piccoli capolavori di design editoriale.

Giochi di ruolo e intrecci narrativi

La creatività è passata anche attraverso il gioco strutturato. Con l’attività degli «intrecci di storie casuali», gli alunni hanno mescolato trame e personaggi, dando vita a racconti originali e spesso divertenti. Grande curiosità ha suscitato anche l’«inventastorie», una sorta di gioco dell’oca rivisitato dove ogni casella rappresentava uno spunto per costruire, passo dopo passo, una narrazione collettiva. Non sono mancati i classici della sfida intellettuale, come il “memory” dedicato ai luoghi della letteratura e il gioco «indovina chi?», per testare la conoscenza dei protagonisti dei libri più amati.

Una festa che coinvolge il territorio

L’evento non è rimasto confinato all’orario scolastico, ma si è esteso fino a sera, trasformandosi in un momento di festa per l’intera comunità di Caravate. Dopo i laboratori pomeridiani, le famiglie sono state invitate a una proiezione cinematografica a tema, seguita da un buffet ispirato proprio ai mondi letterari esplorati durante il giorno. Un’organizzazione complessa che ha visto la partecipazione attiva del Comitato genitori e il supporto logistico del catering locale, a dimostrazione di come la scuola possa essere il baricentro della vita sociale del paese.

Il ringraziamento dei docenti

Il corpo docente ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i vari attori della comunità. «Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza – è il messaggio diffuso dal plesso Rusconi – in particolare i bambini, le famiglie e il servizio catering Vesco per la generosità dimostrata». Un’iniziativa che ha centrato l’obiettivo di valorizzare il piacere della lettura, dimostrando che un libro può essere molto più di una semplice collezione di pagine stampate.