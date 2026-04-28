Alla Varese Van Vlaanderen sono benvenuti anche gli “atleti senza glutine”

Non solo ciclismo, ma attenzione concreta all’inclusione. È questo uno degli aspetti più interessanti della nuova edizione della Varese van Vlaanderen, in programma domenica 21 giugno con partenza e arrivo al FeStiAmo Park di Cittiglio.

La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote, propone anche quest’anno un viaggio tra alcune delle salite più iconiche del Varesotto, ispirate alle grandi classiche del Nord Europa. In programma ci sono due percorsi randonnée e un tracciato gravel, pensati per chi vuole mettersi alla prova senza l’assillo del cronometro.

Ma, accanto all’aspetto sportivo, cresce l’attenzione verso i partecipanti con esigenze specifiche. Prosegue infatti la collaborazione con AIC Lombardia (Associazione Italiana Celiachia), un’intesa che rappresenta un unicum nel panorama delle manifestazioni ciclistiche del territorio. Nei giorni scorsi Barbara Croci, referente provinciale dell’associazione, ha incontrato i dirigenti del comitato organizzatore formalizzando un accordo che porterà AIC Lombardia a essere presente anche nell’edizione 2026.

«Siamo onorati e soddisfatti di questa collaborazione – ha spiegato Giordano Azzimonti per il comitato organizzatore –. È il terzo anno che abbiamo AIC Lombardia al nostro fianco e siamo stati la prima manifestazione ciclistica a porre un’attenzione particolare agli atleti celiaci».

Durante la giornata di Cittiglio sarà infatti attivo un desk informativo dedicato, ma soprattutto verrà garantito un servizio concreto: un sacco ristoro senza glutine, disponibile su prenotazione tramite QR code presente sulla locandina dell’evento. Un dettaglio tutt’altro che secondario per chi, spesso, negli eventi sportivi deve fare i conti con limitazioni alimentari. Le iscrizioni intanto sono già aperte: fino al 5 maggio sarà possibile aderire alla Varese van Vlaanderen a quota ridotta attraverso la piattaforma ENDU.