All’ACOF di Busto Arsizio gli studenti creano eventi sportivi tra marketing e inclusione

Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto professionale sportivo “Marco Pantani” di ACOF a Busto Arsizio hanno presentato i progetti realizzati nell’ambito dell’iniziativa “Crea il tuo evento sportivo”, un percorso che unisce creatività, competenze organizzative e conoscenze di marketing in vista dell’esame di maturità.

L’attività, ispirata anche ai recenti Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e ai valori dello sport come strumento di inclusione, ha coinvolto due classi in un lavoro articolato: ideare da zero una manifestazione sportiva, curandone ogni aspetto.

Dall’idea al progetto

Guidati dalla docente e coordinatrice Elisa Guerra, con il supporto della consulente di marketing sportivo Paola Della Chiesa e dell’esperta di discipline paralimpiche Daniela Colonna Preti, gli studenti hanno costruito proposte complete e strutturate.

«Grazie alla collaborazione con professioniste del settore abbiamo offerto ai ragazzi gli strumenti per progettare un evento in tutte le sue fasi» spiega Guerra «dalla scelta della disciplina e della location fino alla pianificazione organizzativa».

Marketing e business plan

Dopo una prima fase introduttiva a fine 2025, gli studenti hanno sviluppato i loro progetti affrontando anche gli aspetti economici. Ogni elaborato ha incluso un piano di marketing e un business plan, con l’analisi di costi e ricavi. Un lavoro che ha permesso di mettere alla prova competenze trasversali, simulando un vero percorso di impresa nell’ambito dei progetti scuola-lavoro.

La presentazione finale

Nelle ultime settimane il progetto è entrato nel vivo con l’affiancamento degli esperti fino alla presentazione conclusiva, alla presenza anche della direttrice di ACOF Cinzia Ghisellini.

«Siamo molto soddisfatti della qualità degli elaborati – commenta Elisa Guerra – e i migliori saranno pubblicati sul portale dell’Enciclopedia dello Sport. Con Paola Della Chiesa lavoriamo da anni per sviluppare le competenze manageriali degli studenti, mentre con Daniela Colonna Preti abbiamo approfondito il tema dell’inclusione nello sport».