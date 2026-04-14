All’Alveare Materia torna la vendita settimanale: ordini entro martedì 14 aprile
Spesa a filiera corta con produttori locali e specialità stagionali. Ritiro giovedì 18-19 negli spazi di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro - Castronno
Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità nel segno della filiera corta.
Per questa settimana la chiusura degli ordini è fissata alla mezzanotte di martedì 14 aprile. Il ritiro si terrà giovedì, dalle 18 alle 19, negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Il catalogo online propone come sempre una selezione di prodotti del territorio, con un’offerta varia che spazia tra diverse tipologie legate alla filiera corta. Un’occasione per fare una spesa consapevole, sostenendo le realtà locali e scoprendo proposte che cambiano di settimana in settimana.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
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