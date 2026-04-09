Alle Acli di Gallarate un incontro sulle mafie in Lombardia: analisi e confronto con il giornalista Ersilio Mattioni

Un momento di approfondimento e confronto su un tema che riguarda anche il territorio lombardo. Giovedì 16 aprile alle ore 21, nella sede Acli di via Arnaldo Agnelli 33 a Gallarate, Comunità Democratica organizza un incontro pubblico dal titolo “Le mafie in Lombardia – Presenza, evoluzione e buone pratiche di contrasto”.

L’iniziativa nasce in collaborazione con l’associazione Libera e si inserisce in un percorso più ampio che punta a creare occasioni di dialogo e partecipazione.

Al centro della serata ci sarà il tema della presenza mafiosa in Lombardia, analizzata nelle sue trasformazioni e nelle possibili strategie di contrasto. L’obiettivo è quello di promuovere “la legalità, la partecipazione civica e il rafforzamento delle istituzioni democratiche”, attraverso un approccio che non sia solo repressivo, ma anche culturale e sociale. Anche perché oggi la mafia non è più solo quella che uccide e chiede il pizzo, ma si muove anche nell’economia legale.

Ospite dell’incontro sarà il giornalista Ersilio Mattioni, autore di numerose pubblicazioni sulle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia, a partire dal territorio tra Basso Varesotto, Alto Milanese e Magentino dove Mattioni ha iniziato la sua attività e dove si trovano importanti riferimento di ndrangheta, stidda e mafia siciliana.

La serata rappresenta anche un’occasione per rafforzare le reti territoriali impegnate sul tema.

Comunità Democratica è un’associazione nata per “contribuire a colmare il divario tra cultura e politica, rispondendo alle esigenze dei territori”, promuovendo momenti di incontro tra cittadini interessati alla vita pubblica.

All’iniziativa hanno infatti aderito diverse realtà locali, tra cui Acli Gallarate, Auser, Anpi, Cgil Varese, Azione Cattolica e i circoli Laudato Sì, oltre ai Comuni aderenti ad Avviso Pubblico. Un’adesione che contribuisce a costruire “un momento di confronto e responsabilità collettiva aperto alla cittadinanza”.

L’incontro è aperto a tutti.