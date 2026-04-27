Allerta gialla per temporali su tutta la provincia di Varese
La zona Laghi e Prealpi Varesine è interessata dall'allerta meteo per temporali già dalle 12 con scadenza alle 14 di martedì 28 aprile
La Protezione Civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile, segnalando un rischio temporali di “livello giallo” su parte della provincia di Varese.
Il territorio varesino è suddiviso tra due zone omogenee di allertamento con scenari differenti. La zona Laghi e Prealpi Varesine è interessata dall’allerta gialla per temporali già dalle 12 di oggi, con scadenza alle 14 di domani, martedì 28 aprile. La zona della bassa provincia, che comprende anche parte della provincia di Varese insieme a Milano, Monza Brianza, Como e Lecco, è invece interessata da un’allerta gialla per temporali a partire dalla mezzanotte di questa notte fino alle 14 di domani. Per entrambe le zone, i rischi idrogeologico, idraulico e vento forte restano al momento su livello verde.
Sul piano meteorologico, nel pomeriggio e in serata di oggi sono possibili rovesci o temporali sparsi sui settori settentrionali, anche di moderata intensità, con possibile grandine di piccole e medie dimensioni. Nella giornata di domani le precipitazioni diffuse, attese nella notte e al mattino, sono previste in progressiva attenuazione dal pomeriggio.
La Protezione Civile chiede ai sistemi locali di mantenere una fase operativa di Attenzione, predisponendosi alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio. Tra i rischi segnalati: danni a coperture e strutture, caduta di alberi, problemi alla viabilità e alle reti aeree di servizi, possibili dissesti idrogeologici localizzati e criticità sul reticolo idraulico e nelle reti di drenaggio urbano.
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