All’Insubria, dove la passione per l’ambiente diventa opportunità di studio e lavoro

In occasione della Giornata mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile il corso di laurea magistrale in Biologia e SOStenibilità si presenta agli studenti e organizza un pomeriggio per discutere sulle sfide del futuro

Mercoledì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, il corso di laurea magistrale in Biologia e SOStenibilità (Biosos) dell’Università degli Studi dell’Insubria organizza a Varese un pomeriggio per dialogare e confrontarsi sul tema Biologia e sostenibilità: le sfide del futuro iniziano qui.

L’appuntamento è all’aula magna “Granero-Porati” in via Dunant dalle 14:00 alle 17:30. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione. Tutti i dettagli per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ateneo a questo link.

Durante l’incontro si potranno ascoltare talk con ricercatori e professionisti con un focus su biodiversità, cambiamento globale, alimentazione sostenibile e salute. Sarà inoltre l’opportunità di conoscere meglio il corso di laurea e gli sbocchi professionali direttamente dalle testimonianze di chi lavora nel settore della sostenibilità.