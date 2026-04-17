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All’Insubria, dove la passione per l’ambiente diventa opportunità di studio e lavoro

In occasione della Giornata mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile il corso di laurea magistrale in Biologia e SOStenibilità si presenta agli studenti e organizza un pomeriggio per discutere sulle sfide del futuro

sede di via Dunant
Incontri

22 Aprile 2026

Mercoledì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, il corso di laurea magistrale in Biologia e SOStenibilità (Biosos) dell’Università degli Studi dell’Insubria organizza a Varese un pomeriggio per dialogare e confrontarsi sul tema Biologia e sostenibilità: le sfide del futuro iniziano qui.

L’appuntamento è all’aula magna “Granero-Porati” in via Dunant dalle 14:00 alle 17:30. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione. Tutti i dettagli per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ateneo a questo link.

Durante l’incontro si potranno ascoltare talk con ricercatori e professionisti con un focus su biodiversità, cambiamento globale, alimentazione sostenibile e salute. Sarà inoltre l’opportunità di conoscere meglio il corso di laurea e gli sbocchi professionali direttamente dalle testimonianze di chi lavora nel settore della sostenibilità.

Organizzato da

17 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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