Allo Sbocc di Cardano arriva Antilia Circo con lo spettacolo “De Vualé”

Venerdì 17 aprile la rassegna di Circo Teatro dello SbocciArte, nel complesso del Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, propone una serata all’insegna del divertimento e della meraviglia con Antilia Circo e il loro spettacolo “De Vualé”.

In scena quattro clown stravaganti, ciascuno con una personalità ben definita, pronti a conquistare il pubblico con un susseguirsi di numeri e trovate sorprendenti. Lo spettacolo si presenta come un mix coinvolgente di acrobazie, giocoleria, musica dal vivo e momenti di pura comicità, in cui l’imprevedibilità diventa elemento centrale della narrazione.

“De Vualé” è pensato per un pubblico ampio e trasversale, capace di unire leggerezza e abilità tecnica in una proposta che punta a regalare sorrisi e stupore. Un’esplosione di energia che si inserisce nel calendario della rassegna SbocciArte, sempre amata dal pubblico di ogni età.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata attraverso il modulo online.

Per chi lo desidera, sarà inoltre possibile cenare al Circolo Quarto Stato prima dello spettacolo, trasformando la serata in un’occasione conviviale oltre che culturale.