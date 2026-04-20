Allo Sheraton di Malpensa la mostra “L’armonia dei numeri” di Giorgio Piccaia

Allo Sheraton Milan Malpensa, al Terminal 1, arriva la mostra “L’armonia dei numeri” di Giorgio Piccaia, nuova tappa del “Fibonacci tour” dell’artista italo svizzero. L’esposizione sarà visitabile dal 23 aprile fino a fine agosto negli spazi dell’atrio e del primo piano dell’hotel.

Arte e numeri in viaggio

Le opere di Piccaia, ispirate alla sequenza di Fibonacci, si inseriscono in un percorso artistico che unisce matematica ed estetica. Tele, carte e sculture trasformano i numeri in elementi visivi e ritmici, dando forma a un linguaggio che richiama armonie naturali e proporzioni universali.

Una mostra in un luogo di passaggio

La scelta di un contesto aeroportuale non è casuale: «Mettere in relazione arte e infrastrutture significa avvicinare sistemi apparentemente distanti ma simili nelle loro logiche» spiegano i curatori. Un progetto che si inserisce nel percorso culturale promosso da SEA e dallo Sheraton, volto a portare l’arte contemporanea in spazi non convenzionali.

Il percorso dell’artista

Piccaia, nato a Ginevra nel 1955 e attivo tra Svizzera e Italia, porta avanti da anni una ricerca centrata sulla sequenza matematica resa celebre da Fibonacci, trasformata in cifra distintiva del suo lavoro. La mostra di Malpensa rappresenta una nuova tappa di un viaggio già passato da diverse città italiane.