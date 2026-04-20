Varese News

Gallarate/Malpensa

Allo Sheraton di Malpensa la mostra “L’armonia dei numeri” di Giorgio Piccaia

Dal 23 aprile a fine agosto il viaggio artistico ispirato alla sequenza di Fibonacci tra numeri, forme e armonie visive

mostra armonia dei numeri giorgio piccaia

Allo Sheraton Milan Malpensa, al Terminal 1, arriva la mostra “L’armonia dei numeri” di Giorgio Piccaia, nuova tappa del “Fibonacci tour” dell’artista italo svizzero. L’esposizione sarà visitabile dal 23 aprile fino a fine agosto negli spazi dell’atrio e del primo piano dell’hotel.

Arte e numeri in viaggio

Le opere di Piccaia, ispirate alla sequenza di Fibonacci, si inseriscono in un percorso artistico che unisce matematica ed estetica. Tele, carte e sculture trasformano i numeri in elementi visivi e ritmici, dando forma a un linguaggio che richiama armonie naturali e proporzioni universali.

Una mostra in un luogo di passaggio

La scelta di un contesto aeroportuale non è casuale: «Mettere in relazione arte e infrastrutture significa avvicinare sistemi apparentemente distanti ma simili nelle loro logiche» spiegano i curatori. Un progetto che si inserisce nel percorso culturale promosso da SEA e dallo Sheraton, volto a portare l’arte contemporanea in spazi non convenzionali.

Il percorso dell’artista

Piccaia, nato a Ginevra nel 1955 e attivo tra Svizzera e Italia, porta avanti da anni una ricerca centrata sulla sequenza matematica resa celebre da Fibonacci, trasformata in cifra distintiva del suo lavoro. La mostra di Malpensa rappresenta una nuova tappa di un viaggio già passato da diverse città italiane.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.