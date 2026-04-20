Allo Sheraton di Malpensa la mostra “L’armonia dei numeri” di Giorgio Piccaia
Dal 23 aprile a fine agosto il viaggio artistico ispirato alla sequenza di Fibonacci tra numeri, forme e armonie visive
Allo Sheraton Milan Malpensa, al Terminal 1, arriva la mostra “L’armonia dei numeri” di Giorgio Piccaia, nuova tappa del “Fibonacci tour” dell’artista italo svizzero. L’esposizione sarà visitabile dal 23 aprile fino a fine agosto negli spazi dell’atrio e del primo piano dell’hotel.
Arte e numeri in viaggio
Le opere di Piccaia, ispirate alla sequenza di Fibonacci, si inseriscono in un percorso artistico che unisce matematica ed estetica. Tele, carte e sculture trasformano i numeri in elementi visivi e ritmici, dando forma a un linguaggio che richiama armonie naturali e proporzioni universali.
Una mostra in un luogo di passaggio
La scelta di un contesto aeroportuale non è casuale: «Mettere in relazione arte e infrastrutture significa avvicinare sistemi apparentemente distanti ma simili nelle loro logiche» spiegano i curatori. Un progetto che si inserisce nel percorso culturale promosso da SEA e dallo Sheraton, volto a portare l’arte contemporanea in spazi non convenzionali.
Il percorso dell’artista
Piccaia, nato a Ginevra nel 1955 e attivo tra Svizzera e Italia, porta avanti da anni una ricerca centrata sulla sequenza matematica resa celebre da Fibonacci, trasformata in cifra distintiva del suo lavoro. La mostra di Malpensa rappresenta una nuova tappa di un viaggio già passato da diverse città italiane.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.