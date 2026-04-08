Allo Spazio Yak di Varese una domenica per bambini e famiglie

Una serie di eventi gratuiti pensati per il quartiere Bustecche, per animare la comunità e il teatro con momenti performativi e laboratori condivisi

Tornano gli appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie a Bustecche

DOMENICA 12 APRILE – DALLE 15.30 ALLE 17.30

Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata compilando il form in fondo alla pagina

Dopo il primo incontro, eccoci al secondo appuntamento delle Domeniche dello Yak: una serie di eventi gratuiti pensati per il quartiere Bustecche, per animare la comunità e il teatro con momenti performativi e laboratori condivisi.

Tutto è iniziato con una pianta un po’ speciale: una pianta senza memoria, atterrata a Spazio YAK. Insieme abbiamo immaginato la sua storia, le abbiamo fatto compagnia piantando nuove piantine e prendendocene cura, giorno dopo giorno.

Ora è il momento di tornare.

E di portare con voi ciò che è cresciuto.

Vi invitiamo a portare in teatro le vostre piantine, per presentarle alla nostra amica pianta e farle finalmente incontrare i suoi nuovi amici.

Cosa faremo?

Sarà un viaggio in tre tappe, tra storie, natura e scoperta:

LE STORIE

A cura di Karakorum e Associazione Voce

Raccoglieremo le storie nate intorno alle piantine e costruiremo insieme un racconto collettivo, intrecciando immaginazioni, parole e ricordi.

GLI AMICI

Pianteremo le piantine cresciute nelle nostre case per dare vita a un piccolo giardino condiviso, capace di abbellire la piazza e raccontare il nostro percorso.

ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE

A cura di Karakorum e Pappaluga

Scopriremo insieme i segreti delle piante che abbiamo coltivato: come usarle, quali sono le loro caratteristiche e i piccoli tesori che custodiscono.