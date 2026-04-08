Tempo Libero
Allo Spazio Yak di Varese una domenica per bambini e famiglie
Una serie di eventi gratuiti pensati per il quartiere Bustecche, per animare la comunità e il teatro con momenti performativi e laboratori condivisi
Tornano gli appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie a Bustecche
DOMENICA 12 APRILE – DALLE 15.30 ALLE 17.30
Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata compilando il form in fondo alla pagina
Dopo il primo incontro, eccoci al secondo appuntamento delle Domeniche dello Yak: una serie di eventi gratuiti pensati per il quartiere Bustecche, per animare la comunità e il teatro con momenti performativi e laboratori condivisi.
Tutto è iniziato con una pianta un po’ speciale: una pianta senza memoria, atterrata a Spazio YAK. Insieme abbiamo immaginato la sua storia, le abbiamo fatto compagnia piantando nuove piantine e prendendocene cura, giorno dopo giorno.
Ora è il momento di tornare.
E di portare con voi ciò che è cresciuto.
Vi invitiamo a portare in teatro le vostre piantine, per presentarle alla nostra amica pianta e farle finalmente incontrare i suoi nuovi amici.
Cosa faremo?
Sarà un viaggio in tre tappe, tra storie, natura e scoperta:
LE STORIE
A cura di Karakorum e Associazione Voce
Raccoglieremo le storie nate intorno alle piantine e costruiremo insieme un racconto collettivo, intrecciando immaginazioni, parole e ricordi.
GLI AMICI
Pianteremo le piantine cresciute nelle nostre case per dare vita a un piccolo giardino condiviso, capace di abbellire la piazza e raccontare il nostro percorso.
ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE
A cura di Karakorum e Pappaluga
Scopriremo insieme i segreti delle piante che abbiamo coltivato: come usarle, quali sono le loro caratteristiche e i piccoli tesori che custodiscono.