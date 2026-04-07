All’Oratorio Regina Pacis di Saronno va in scena “Il mio miracolo”, una storia di magia e famiglia

Domenica 12 aprile alle 16 va in scena al teatro dell’oratorio Regina Pacis di Saronno “Il mio miracolo”, musical firmato dal Gruppo Missionario di Manera (Lomazzo) con finalità solidali.

Una storia tra magia e famiglia

Lo spettacolo racconta la storia di una famiglia speciale che vive in un luogo colorato e pieno di magia, dove ogni componente possiede un talento unico: chi ha una forza straordinaria, chi sa curare, chi può controllare il tempo e chi custodisce un potere così forte da dover essere nascosto.

Al centro della storia c’è Mirabel, l’unica a non avere ancora un dono. Sarà proprio lei, però, a dover affrontare una sfida decisiva: strani eventi minacciano la magia e l’equilibrio della famiglia, e solo il suo coraggio potrà salvarli.

Per riuscirci dovrà mettere in discussione le regole imposte dalla severa Abuela, dimostrando il proprio valore.

Uno spettacolo per tutte le età

Musiche, scenografie colorate, fiori e animali accompagneranno il racconto, dando vita a uno spettacolo dinamico e coinvolgente, pensato per un pubblico di tutte le età. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio a teatro tra emozione e divertimento, con una storia che parla di crescita, identità e legami familiari.

L’iniziativa ha anche uno scopo benefico: il ricavato sarà infatti devoluto alla parrocchia Regina Pacis, a sostegno delle attività della comunità.

Per partecipare è possibile prenotare tramite QR code nella locandina (clicca qui) o contattare gli organizzatori via WhatsApp al numero 329 197 9478