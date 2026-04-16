All’Università dell’Insubria di Varese il roadshow nazionale “Il Made in Italy che forma il futuro”

Fa tappa anche a Varese il roadshow nazionale “Il Made in Italy che forma il futuro”, promosso da Conflavoro PMI e Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. L’appuntamento è in programma mercoledì 22 aprile, dalle 11 alle 13, al Campus Bizzozero dell’Università dell’Insubria.

L’incontro metterà a confronto istituzioni, mondo accademico e imprese sulle prospettive di sviluppo del Made in Italy, con uno sguardo particolare all’innovazione e all’integrazione delle nuove tecnologie. Tra gli interventi sono previsti quelli della vicesindaca Ivana Perusin, della consigliera regionale Romana Dell’Erba e del professor Paolo Bellini.

Studenti al centro

Protagonisti dell’evento saranno soprattutto gli studenti, coinvolti in un dialogo diretto con aziende e istituzioni. L’iniziativa, organizzata da Conflavoro PMI Varese, punta infatti a creare un ponte tra formazione e mondo del lavoro.

«Il Made in Italy non è solo tradizione – sottolinea Giuseppe Ligotti, presidente di Conflavoro PMI Varese – ma capacità di innovare restando fedeli a ciò che ci rende unici. Portare questo appuntamento in università significa investire nelle competenze di domani e favorire il dialogo tra imprese e giovani».

Le esperienze delle imprese

Durante il convegno spazio anche alle testimonianze di alcune realtà imprenditoriali del territorio, con i casi di Estyl, Nextia Trade Consulting & Service, Strategia & Organizzazione – VSA e BAGA – Business Angels Golf Association.

Un’occasione per raccontare esperienze concrete e offrire spunti a chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro, in un contesto sempre più orientato all’innovazione e alla competitività internazionale.