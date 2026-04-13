All’Università dell’Insubria un omaggio a Grazia Deledda, premio Nobel dimenticato

Oggi, lunedì 13 aprile alle ore 15.00, all’Università dell’Insubria si terrà un importante appuntamento dedicato alla riscoperta di una delle voci più significative della letteratura italiana Grazia Deledda.

L’incontro avviene nell’ambito delle attività didattiche integrative del seminario “Il controcanone: la letteratura italiana delle donne”, ideato dall’italianista Rosanna Pozzi e promosso dalla Direttrice del Dipartimento DISUIT, Prof.ssa Paola Biavaschi. L’incontro, riservato agli studenti, è on line.

Il Seminario ospiterà l’intervento di Silvia Zangrandi, professore associato di letteratura italiana contemporanea presso l’Università IULM di Milano, esperta di letteratura di genere con studi e saggi dedicati, tra le altre, ad Elsa Morante e Grazia Delledda. La docente terrà una lezione dal titolo “Grazia Deledda: un premio Nobel dimenticato. Simboli e immagrio in Canne al vento”, offrendo un approfondimento critico sull’opera e sulla figura della scrittrice sarda.

Grazia Deledda, unica autrice italiana ad aver ricevuto il Premio Nobel per la letteratura nel 1926, viene oggi ricordata a cento anni da quel prestigioso riconoscimento. Nonostante l’importanza della sua produzione narrativa, la sua figura è stata a lungo marginalizzata nei percorsi canonici della letteratura italiana.

La lezione si concentrerà in particolare su “Canne al vento”, uno dei capolavori della scrittrice, analizzandone i simboli e linguaggio, elementi fondamentali per comprendere la profondità della sua visione artistica e la rappresentazione della condizione umana.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella linea del seminario, volto a far conoscere e valorizzare la vita e l’opera di poetesse e scrittrici che meritano di essere annoverate a pieno titolo nel canone letterario italiano. Un canone che, ancora oggi, risulta spesso costruito e trasmesso secondo una prospettiva prevalentemente maschile.

Attraverso incontri come questo, il seminario intende contribuire a una rilettura più inclusiva della tradizione letteraria, restituendo spazio e voce a protagoniste fondamentali della cultura italiana.