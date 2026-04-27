Ami aiutare gli altri? A Varese corsi gratuiti per cambiare il tuo futuro nel sociale
Your Self Company lancia i percorsi per ASA, OSS e ASACOM: un’occasione unica finanziata da Regione Lombardia. Ma affrettatevi: i posti sono limitati
Ti piace prenderti cura delle persone? Ti senti portato per il lavoro nel sociale e vorresti trasformare questa passione in una professione concreta? Se la risposta è sì, questo è il momento di agire.
L’ente di formazione Your Self Company di Varese ha aperto le iscrizioni per percorsi formativi di eccellenza: i corsi per ASA (Ausiliario Socio Assistenziale), OSS (Operatore Socio Sanitario) e ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione). Grazie all’adesione ai bandi di Regione Lombardia, l’ente offre la possibilità di riqualificarsi ed entrare in un mercato del lavoro che oggi più che mai richiede figure specializzate.
La nobiltà del prendersi cura: un valore umano unico
“Scegliere di diventare un operatore ASA, OSS o ASACOM non è solo una scelta lavorativa, ma una vera e propria missione di vita. Queste professioni sono tra le più nobili esistenti perché agiscono direttamente sul benessere e sulla dignità dell’altro. In un mondo che corre veloce, queste figure rappresentano il cuore pulsante dell’umanità: sono mani che sostengono, occhi che ascoltano e cuori che comprendono. L’empatia e la sensibilità non sono solo doti accessorie, ma gli strumenti principali con cui questi professionisti trasformano ogni giorno la fragilità in forza e l’isolamento in inclusione” dice la dottoressa Infante psicologa e psicoterapeuta, direttore dell’ente di formazione.
Perché scegliere questi profili?
ASA e OSS: Il cuore dell’assistenza. Sei una persona empatica che vuole fare la differenza nella quotidianità dei più fragili? L’ASA e l’OSS sono i punti di riferimento per anziani e persone con disabilità, garantendo loro benessere e dignità. Per i disoccupati, questi corsi sono completamente gratuiti.
Clicca e scarica il volantino del corso ASA OSS
ASACOM: Al fianco dei bambini e dell’inclusione. Ami il mondo dell’infanzia e della scuola? L’ASACOM permette agli studenti con disabilità di comunicare e interagire al meglio in classe.
- Corso da 300 ore – Completamente gratuito per chi ha già maturato esperienza in ambito educativo.
- Corso da 600 ore – Rivolto a chi non ha esperienza pregressa, con un contributo agevolato di soli 300 euro per l’intero percorso.
Clicca e scarica il volantino del corso ASACOM
Un’occasione da non perdere (e in fretta!)
Le possibilità di inserimento lavorativo sul territorio di Varese sono altissime. Tuttavia, trattandosi di corsi finanziati, i posti sono limitati.
La domanda da porsi è semplice: vuoi un lavoro che faccia davvero la differenza nella vita delle persone? Se la risposta è sì, non aspettare che i posti si esauriscano. Contatta subito la segreteria per verificare i requisiti e riservare il tuo posto o ppure passa in segreteria didattica la mattina dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18 dal lunedì al venerdì per poter fare la tua preiscrizione al corso.
Your Self Company – Varese
Indirizzo: Via Vittorio Veneto 3, Varese
Telefono: 03321760720
Cell. +393917688581
Email: info@centroyourself.com
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