Amici per sempre, Unarotondasullago e la Liberazione nel martedì di Radio Materia
Tre appuntamenti sulla nostra radio. Alle 16,30 avremo Lucio Mattaini, alle 18 il misterioso autore della famosa pagina instagram, alle 18,45 nuovo appuntamento col bibliotecario Ferdi
Tre appuntamenti nuovi nuovi su Radio Materia, una certezza in questo martedì tra sole e nuvole. Tra gli ospiti di oggi sentiremo anche, per la prima volta, la voce dell’autore della spassosissima pagina Instagram Unarotondasullago che sarà ospite in radio alle 18.
16,30 Soci All Time
Lucio Mattaini è l’ospite di oggi della trasmissione dedicata alle associazioni del territorio realizzata in collaborazione con Csv Insubria. Ci racconterà l’associazione Amici per Sempre che si occupa di adozioni in India.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Chi si cela dietro la pagina Instagram più seguita dai varesini? Un profilo in cui si possono vedere solo foto di auto in contromano nella grande rotonda di largo Flaiano. Un progetto che ha attirato la curiosità di migliaia di persone che la seguono anche grazie alla sagace ironia dell’autore che, finalmente, avrà almeno una voce.
18,45 La biblioteca di Materia
Nuova puntata della prima trasmissione di Radio Materia con il nostro Ferdinando Giaquinto che, in vista del 25 Aprile, ci porterà a spasso tra i libri dedicati (in particolare ma non solo) ai tre giorni che decretarono la fine del fascismo, la fine della guerra e l’inizio di una nuova era democratica per l’Italia.
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