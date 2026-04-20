Amministrative a Laveno Mombello: Il Movimento 5 Stelle sostiene Diego Carmenati e “Futuro Ideale”

Si scalda il clima elettorale a Laveno Mombello in vista delle prossime Amministrative. Con l’annuncio ufficiale del progetto “Futuro Ideale”, guidato dal candidato sindaco Diego Carmenati, la corsa alla guida del Comune che si affaccia sul Verbano si arricchisce di una proposta progressista e civica, che ha già incassato il pieno appoggio politico del Movimento 5 Stelle Varese.

Carmenati, imprenditore, giornalista ed esperto di diritto urbanistico e ambientale, è una figura nota nel territorio per il suo impegno civico e animalista. Attualmente riveste il ruolo di Vice Rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Varese con delega al “distretto dei laghi”.

Lo strappo con il PD e la scelta civica

La nascita della lista arriva dopo il mancato accordo con le altre forze di area. Francesca Bonoldi, Rappresentante del M5S Varese, non nasconde il rammarico per il dialogo interrotto con i dem: «Spiace che il PD locale non abbia accolto l’invito a un confronto sul programma proposto a gennaio, annunciando poi una lista autonoma. Abbiamo quindi ritenuto opportuno appoggiare questo progetto civico, ricco di spunti innovativi e già delineato da tempo».

I sei pilastri del programma

Il programma di “Futuro Ideale” si poggia su sei direttrici fondamentali che Carmenati intende sviluppare per rilanciare non solo il centro, ma anche le frazioni di Mombello e Cerro:

Turismo responsabile: valorizzazione del patrimonio artistico e naturale per dare ossigeno all’economia locale.

Tutela ambientale: un piano esteso per la salvaguardia del patrimonio naturale del territorio.

Sociale: attenzione mirata alle esigenze di giovani, anziani e fasce fragili.

Sicurezza integrata: monitoraggio e prevenzione rispetto ai rischi del territorio.

Mobilità tecnologica: soluzioni avanzate per risolvere i cronici nodi del traffico lavenese.

Riqualificazione urbanistica: interventi nei quartieri e nelle aree degradate attraverso il bilancio partecipato, permettendo ai residenti di decidere la destinazione di parte dei fondi comunali.

Una corsa a quattro

Con l’ingresso di Carmenati, la competizione elettorale lavenese si fa sempre più serrata. Il leader di “Futuro Ideale” si troverà a sfidare il sindaco uscente Luca Santagostino (Civitas), l’esponente del centrodestra Giovanni Castelli e Bruno Bresciani.

Nelle prossime settimane sono previsti incontri tematici per presentare alla cittadinanza i candidati della lista e i dettagli tecnici del progetto “Futuro Ideale”, guidato dal candidato sindaco Diego Carmenati, un programma che promette di offrire «una visione alternativa e concreta per il futuro della città».